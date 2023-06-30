據美媒報導，今年年初飄到美國上空的中國偵查氣球，經美國國防、情報機關及聯邦調查局（FBI）調查，結果顯示這枚氣球裝滿了可自商業管道取得的美國設備，協助氣球蒐集照片、影像等資訊，但當時資料並未傳回中國。退役少將栗正傑表示，單一個氣球沒有網絡、訊號連結的話，根本沒辦法把情報傳回中國。他也開玩笑說，除非中國可以讓氣球再飄回中國大陸，同台的前立委郭正亮也笑說，「那這個技術也太嚇人了」。

《華爾街日報》引述美官員消息報導，中國偵查氣球上裝滿的美國設備，其中有些是在網路上銷售，搭配更專業的中國感測器等設備，協助氣球蒐集照片、影像等資訊，但當時資料並未傳回中國。

栗正傑今在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，美國國務卿布林肯先前因中國氣球闖美推遲訪華行程，但此次訪華後好像一無所獲，回美國後只好再把氣球拿出來炒一遍。

栗正傑也直言，這也太小看中國了，如果要用間諜氣球蒐集美國情報的話，怎麼可能用這麼簡陋的東西就去蒐集情報；他也說，如果拍張照片就當作情報的話，那也不敢說美國網購能買到的設備能不能用來情蒐。

栗正傑表示，關鍵是氣球在美國，另一邊在亞洲，「一個在東半球、一個西半球，它怎麼傳回去啊」，除非是經過衛星把訊號傳回中國，單一個氣球沒有網路連結的話，沒有辦法把影片、照片傳回，那有甚麼用。

栗正傑也開玩笑說，除非中國可以讓氣球飄著飄著，再飄回中國大陸，才有辦法把情報回收。同台的前立委郭正亮也笑說，「那這個技術也太嚇人了」。