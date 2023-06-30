歐盟統計局30日公布6月歐元區消費者物價指數（CPI）初值，年增率從5月的6.1％降到5.5％，為去年1月來新低，增幅也小於《華爾街日報》訪調經濟師預期的5.6％，係最近8個月來第七度下降。

歐元區6月整體CPI降溫速度超出預期，多虧能源價格下滑，跌幅從5月的年跌1.8％放大到5.6％。6月食品及菸酒價格年漲11.7％，漲幅較5月的12.5％收窄。

但剔除食品與能源價格不計的核心CPI，年增率從5月的5.3％回升到5.4％。5月核心通膨率才由4月的年增5.6％降至5.3％。

6月核心通膨率回升，整體通膨率雖降至新低，但與核心通膨率一樣遠遠高於歐洲央行的2％目標，預料ECB仍將照原訂步調升息。

ECB在6月15日政策會議升息1碼，基準利率攀抵3.5％的22年高點，同一時間美國聯準會卻是宣布暫停升息。歐元區6月核心通膨壓力仍高之下，ECB7月例會連續第九度升息的機率很大，9月不排除繼續升。

ECB預計今年歐元區通膨率平均在5.4％，2024年降為3％，2025年續跌至2.2％。

ECB總裁拉加德本周在葡萄牙召開的歐央年度論壇上放鷹，指近期內宣布利率已達峰值的機率不大。多數ECB官員認為9月繼續升息的可能性高。

德意志資產管理（DWS）歐洲經濟學家卡斯登斯（Ulrike Kastens）表示：「接下來幾個月，歐元區核心通膨率可能維持在5％水位之上，ECB只好繼續升息。」

歐元區成員國6月整體通膨率普遍下跌，惟獨最大經濟體德國不降反升，自5月的6.3％升至6.8％，主要是去年夏季鐵路票價折扣方案今年不再展延。