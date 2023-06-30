桃園市觀音區昔日有魚米之鄉美譽，擁有全市最多埤塘，同時為北部最大工業區所在地，甘泉寺、白沙岬燈塔、蓮花季更是假日遊客休憩到訪的熱門景點。觀音工商、農業、觀光並進發展，人口日益增加。市議員許更生考量當地年長者多，邀觀音消防分隊到服務處教學CPR與AED等操作。

觀音分隊表示，本屆新任桃園市議員許更生，考量觀音地區年長者比例相對高，加上服務處位於甘泉寺附近，是交通樞紐路口，明顯且易於進出，深感行動服務已是基本，若能進一步提升服務健康或緊急救援，更可擴大服務範圍。29日晚間特邀觀音分隊至服務處實施CPR、AED與哈姆立克教學，不僅親自上陣操作，服務團隊及民眾也一同學習，以便在遇到緊急狀況時，能協助爭取黃金救援時間。

桃園市議員許更生邀觀音消防分隊到服務處教學急救技能，除團隊學習外，連民眾也來參與。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

許更生表示，民眾服務包羅萬象，除了熱忱服務的心，現在還多了一項能救人的技能，當然不希望有用到的一天，但建議先準備好學會CPR及AED、哈姆立克等技能，減少憾事發生，其服務處也開放民眾預約學習，會請觀音分隊教官進行專業教學。

觀音分隊長林宏鋅說，CPR及AED使用口訣「叫、叫、壓、電」是學過的都知道，但真的敢施做的沒幾個，除了怕有法律責任外，心理障礙才是主要因素。為免除他人生命急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，不會面臨刑責，且可同時撥打119，線上護理師也會以手機擴音協助引導施作CPR。