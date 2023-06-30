南韓啦啦隊女神李多慧加盟樂天女孩後，一舉一動成為全台民眾焦點，IG跟YouTube合計達150萬追蹤數，人氣相當火熱。儘管工作忙碌，仍常分享生活點滴，26日，李多慧拍片透露已接髮5年，隨後拆掉髮片，以較稀少的真髮示人，甚至放送入浴的畫面，引起粉絲暴動。

李多慧本月22日至25日來台應援以外，27日也跟樂天女孩在韓國職棒球場獻舞，忙完後盡地主之誼，帶隊友一起去吃韓國燒肉，接著迎來2周休息時間，李多慧趁機請姐姐協助拆掉長髮，讓頭皮好好休息，原本及腰的長髮，變為只到肩膀的中長髮，對此，李多慧解釋接髮傷害到髮質，導致真髮長很慢，且常感覺頭部很重，因此拆完後，開心大呼：「感覺好幸福哦。」

後來李多慧走進浴室，可見她背對鏡頭坐在浴缸內，露出香肩跟白皙肌膚，拿起蓮蓬頭淋濕頭髮，一邊使用友人推薦的洗髮精洗頭，一邊解說洗髮精的成分與功效，接著打趣說：「洗澡Vlog是瘋了吧」，不過她坦言覺得很舒服，不時發出驚呼聲，看得出相當享受。

這段1分43秒的入浴影片曝光後，引起大批粉絲暴動留言：「覺得可愛的，請舉手！」、「能看到李多慧洗頭好有眼福，隔著螢幕都聞到香噴噴的味道」、「中她的毒有解嗎？」、「頭髮變短依然超美」、「多慧根本就是我心中的女神」、「洗頭片真香」、「很喜歡多慧，很自然很可愛。」