桃園市中壢區一名送貨員29日晚間7時許接到送貨任務，拿到包裹時摸起來感覺就是金融卡，立刻報警，讓中壢警方一舉抓到2名詐欺集團成員，更查扣金融卡15張及毒品，全案詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局中壢派出所當天晚間7時許接獲一名送貨員報案，稱他經常看警方宣導及新聞，覺得他要外送的包裹內應該是金融卡，盼讓警方能揪出犯嫌，中壢派出所員警接過包裹一摸一搖晃，果然就如送貨員所說，包裹裡面裝有塑膠卡片，不敢大意馬上派員埋伏在交貨地點健行路一帶附近。

桃園中壢一名送貨員協助警方揪出2名詐團成員，全案詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方見收貨人30歲蔡姓女子出現取貨後一擁而上，打開包裹一看果然就是用菸盒裝著的15張金融卡，現場更查扣作案手機4支，還在一旁查獲同為詐團成員的22歲廖姓男子，在警方詢問下，後續查扣身上攜帶毒品和吸食器具，全案詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送桃園地檢偵辦。

據了解，警方清查被害人都是因為被詐騙集團以「找工作、家庭代工」等詐騙訊息誘騙，謊稱須提供銀行金融卡資料才能支付薪資，被害人才會把自己的銀行金融卡寄給詐騙集團。

中壢警分局長唐嘉仁呼籲，找工作一定要擦亮眼睛，千萬不要把自己的存摺和金融卡寄出，更不要把密碼告訴詐騙集團，以免工作沒找到，還成為犯罪嫌疑人，得不償失。