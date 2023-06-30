今（30）日下午18時35分許，新北市林口區南勢街420號前發生一起自摔車禍，45歲黃姓男騎士不明原因摔入草叢，造成他手腳多處外傷，沒有酒駕，至於車禍原因還調釐清。

警方表示，45歲黃姓男騎士騎乘機車，行經新北市林口區南勢街420號前，不明原因摔倒，做工的他表示下班後要回蘆竹住處，一時恍神沒有煞車直接摔入草叢，救護人員到場時他意識清楚僅手腳多處外傷，送往林口長庚醫院在急診室觀察中，並通知其家屬前往醫院照顧傷者，待黃員出院後完成後續車禍資料。

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