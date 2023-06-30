桃園市桃園區漁會今日辦理漁民節慶祝大會，表揚致力精進漁撈技術，積極配合推動漁業政策，對參與公共事務不遺餘力的漁民會員。市府目前大力協助竹圍漁港新建漁產品直銷中心，改善現有建築問題並往北遷移，活絡南北岸發展，提升整體觀光品質，帶動周邊經濟效益。

桃園市桃園區漁會今辦理漁民節慶祝大會，頒發賀匾表揚今年獲選桃園市優秀漁民的童子文。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長蘇俊賓指出，桃園往年都藉由漁民節鼓勵產值好的漁民，今年獲選為「桃園市模範漁民」的許進來及「桃園市優秀漁民」的童子文，除致力精進漁業相關技術外，也積極投入海洋生態保育與消防、海岸環境維護等任務，因此市府特別頒發賀匾表揚。

蘇俊賓說，市府會持續支持桃園區漁會發展，協助推動漁產品直銷中心新建計畫、漁村再生計畫，還有環境、消防、生態保育及漁業永續資源等面向。

桃園市桃園區漁會漁民節慶祝大會今表揚17位模範漁民。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

農業局長陳冠義表示，今年漁民節頒發17位模範漁民，除許進來、童子文因事蹟優異額外頒賀匾祝賀外，另頒發漁業競賽獎座，前6名得主分別為金旺發68號的何秋易、宜興號的童加偉、全家福168號的呂學全、聖斌8號的黃平和、福益十六號的蔡福來、瑞順188號的鄭坤儱。

此外，海巡署北部分署第八岸巡隊獲頒「海巡服務獎座」，桃園市消防局竹圍分隊也獲頒「消防服務獎座」。今年永安與竹圍漁港也在金鑑漁港評鑑摘星，未來也會持續協助在地漁港發展。

桃園區漁會理事長謝仁江提到，桃園區漁會在行政院農委會漁業署與市府輔導協助下，持續爭取漁民權益，改善漁港建設，協助漁村發展，盼藉此帶動觀光人潮，提升漁村效益，活絡地方發展，創造在地專屬的漁業經濟，同時也感謝漁民夥伴長期的辛勞，提供新鮮安全的水產品，讓市民安心享用。