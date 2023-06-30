迎接暑假到來，新竹市警局自7月1日起至8月31日止執行青春專案，今晚19點起先針對少年易聚集的場所執行擴大臨檢，沒想到就在警方臨檢市區某間網咖，竟查到1名80年次的陳姓詐欺通緝犯，員警隨即將他帶回警局，後續將送地檢署。

警方30日晚間前往網咖執行暑期少年保護查察暨擴大臨檢時，正好查到80年次陳姓男子，因詐欺遭通緝。（王惠慧攝）

青春專案是每年市警局與少年隊重要暑期勤務，各分局針對轄內少年易聚集網咖、KTV、撞球場、電子遊藝場等場所同步實施臨檢查察，為因應新法上路，新竹市少年輔導委員會5名輔導員也隨警方進行外展活動，針對先行輔導宣導，希望在少年觸法前「及時拉住」。

新竹市警局長張素菱前往轄區網咖，視察擴大臨檢勤務。（王惠慧攝）

警方30日晚間前往網咖執行暑期少年保護查察暨擴大臨檢勤務，沒想到在查1間網咖時，竟意外臨檢到1名80年次陳姓男子，因詐欺遭通緝，陳男被臨檢到時當下也嚇了一跳，並稱因不住家裡才沒有收到通知，員警隨後也將他帶回警局，後續將送地檢署。

竹市警少年隊指出，為鼓勵青少年在暑假期間從事安全正當休閒活動，降低犯罪與被害情事，今年暑假已規畫「3對3籃球賽」、「反毒天使培訓營」、「犯罪預防宣導標語創作比賽」、「犯罪預防宣導創意著色接力賽」及「風城少年青春面對面直播」等實體及網路活動。

新竹市警局長張素菱提醒青少年，深夜勿在外逗留，到網咖或其它場所消費，要注意提供的飲食，來路不明的飲料千萬不要喝。（王惠慧攝）

針對青春專案即將展開，新竹市警局長張素菱也提醒青少年，深夜勿在外逗留，到網咖或其它場所消費，要注意提供的飲食，來路不明的飲料千萬不要喝，並要求員警落實各場所查察及勸導少年偏差行為，用實際行動淨化少年成長環境。