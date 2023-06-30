美媒《紐約時報》一則以《中國上班族的『35歲魔咒』》為題的報導在中文網路上引起熱烈討論，該文反映出大陸近年來就業市場疲軟環境下大陸中青年的深層焦慮與困境。文中指出，「35歲求職嫌老，60歲退休嫌早」的流行語反映出這個最有生產力階層的尷尬局面，有人視它為一座大山，也有人認為它是一座懸崖，引起許多的迴響與議論。

報導說，「35歲求職嫌老，60歲退休嫌早」指的很多用人單位只招聘35歲以下的求職者，且隨著中國政府考慮提高退休年齡，未來上了年紀的人可能還需要繼續工作，加上大陸就業市場疲軟，35歲魔咒讓很多正處於壯年勞動力陷入困境。

一名失業多年、現年38歲的梁先生表示，除了受到新冠疫情和經濟低迷的影響，年齡才是失業的主因。他展示當地省政府的招聘公告，所有職位的年齡要求都在18歲到35歲之間。

另一位從事營銷工作的32歲張女士去年9月被解僱後，向300多家公司投遞簡歷，但只有不到10次面試，最終被一家小公司錄用。她說，以前會有升職、加薪、追求更好生活等各種的期待，「現在都沒有了，只要能生存、能生活。」

據大陸國家統計局數據顯示，5月城鎮調查失業率為5.2%。但據阿里巴巴、騰訊和百度發布的財務報告，3家網絡巨頭今年前3個月僱用的員工比它們在疫情期間招聘人數最高時少了約9%。內地一些大型房地產開發商更是在2022年裁員比例高達30%、50%，甚至70%。

報導說，大陸就業市場疲軟，年齡歧視就特別嚴重，對於30多歲正在就事業、婚姻和生育等大問題做決定勞動者來說，是一種雙重打擊。大陸國家衛健委官員曾表示，就業競爭壓力更大是中國年輕人推遲婚姻的原因之一。2022年大陸結婚登記人數按年下降10.5%，創1986年以來有記錄新低。

梁先生受訪時表示，35歲像是人生的「懸崖」，他目前沒有結婚，3個年齡與他相仿的堂表兄弟也沒結婚。他說，只有那些有穩定工作的人，比如在政府機關上班和當老師的人，才有能力組建家庭。

張女士也指出，她和丈夫都覺得無力養育孩子，「如果孩子的出生，是為了繼承自己的勞碌、恐慌與貧困，那麼，不生也是一種良善。」

清華大學經濟學家王明遠曾說，未來幾年將是改革開放以來就業形勢最嚴峻的時刻，如果不解決就業問題，到2028年，社會可能積壓5000萬左右18歲到40歲的失業人員，將引發一系列深層危機。