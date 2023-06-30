共軍殲-20隱形戰機已換上兩具自製的渦扇-15發動機，並且首度成功試飛。專門研究大陸戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）看了影片後推文說，「聽到的隆隆聲和渦扇-10不同，來得比較低沉」。退役少將栗正傑表示，殲-20發動機換裝渦扇-15，速度會變快；面對假想敵F-35、F-22，在戰場上生存的機會變大，在戰術上也會贏很多。

針對殲-20換上兩具自製渦扇-15發動機，栗正傑今(30日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，渦扇-15遲早會研發出來，在既有基礎上，還會繼續增加推力。而渦扇-10發動機大概有35000磅的推力，而渦扇-15目前的數則是有4萬磅的推力。

栗正傑接著指出，對飛機本身可以往下噴。殲-20要改成垂直起降，若推力夠，可以把噴口往下，就可以往上垂直起飛。其實美國F-35B也是用這種矢量噴氣口，來做垂直起飛。

栗正傑點出，殲-20在空中時，可以改變方向，可以做很機動、很靈活的戰術性動作，比如停在空中，推力若夠的，有垂直的力量就可以在空中不動了。

栗正傑表示，殲-20速度會變快，對戰術、戰略有很大影響，一旦空對空作戰時，面對假想敵F-35、F-22，在戰場上生存的機會就變大，在戰術上就會贏很多，在戰略上影響更大。像第一島鏈最遠大約1000公里左右，殲-20的速度從1馬赫提升到1.5馬赫，殲-20換裝發動機後，就可以攔截到對中國大陸具威脅的美國戰略型轟炸機。