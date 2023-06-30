陳零九和邱鋒澤所組的「九澤CP」，為W劇場熱播戲劇《因為你如此耀眼》獻唱浪漫插曲〈星星都聽懂〉，音樂製作人好友張暐弘擔綱編曲，新加坡創作歌手文慧如填詞，為戲量身打造出初戀般的告白情歌。

九澤CP與文慧如也分享創作靈感，在閱讀劇本後，認為「兩個陌生人在命中注定的巧合中從認識到相戀，整個過程就像宇宙一樣，充滿難以解釋的奧秘，偶然的碰撞中製造出耀眼星星，像是俯瞰著地球，把一切盡收眼底。」

為詮釋男女主角在甜點店的愛情故事，九澤CP將自身投入角色內，把興奮、害羞的感覺注入音樂中，表示：「希望大家一聽就充滿甜蜜。」

九澤CP將在11月25日登上台北小巨蛋舉辦演唱會，呼籲歌迷：「這是我們的第2次專場演出，期待和電燈泡們嗨翻小巨蛋，一定要來！」兩人下半年行程滿檔，陳零九即將在7月7日推出全新個人專輯《Sing to L9VE》，所屬團體五堅情近期也將於馬來西亞及澳門開唱。