為宣示新北市政府結合整體力量，共同保護青少年決心，30日晚間新北市副市長朱愓之率領新北市警察局同仁與教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位，學生暑假首日在新莊警分局舉行「暑期保護青少年－青春專案」擴大聯合稽查，針對暑假易為青少年被害場所強力實施掃蕩，降低被害情事發生。

新北市警察局指出，今年「暑期保護青少年－青春專案」實施期程自7月1日起至8月31日止，為持續發揮跨域整合力量，新北市府已由教育、社政、衛生、經濟、勞工、消防、工務等單位共同組成「核心稽查小組」，除就青少年暑假期間易出入娛樂場所加強實施聯合稽查，並要求業者落實消防及建築安全相關法規，除此，為確保青少年暑期安全活動空間，更積極規劃各項體能、休閒及知識競賽與活動，預防少年偏差行為及被害發生，維護身心健全發展。

另外為因應「曝險少年行政輔導先行」制度於7月1日正式施行，新北市政府少年輔導委員會執行長龔雅雯也帶領少輔會成員配合執行本次臨檢勤務；新北市警察局表示，目前少輔會員額有43人，共有12個服務據點，分別於板橋、土城、中和、新店、三重、蘆洲、樹林、三峽、汐止、新莊、林口及淡水等區域，可深入到社區服務更多少年。

龔雅雯表示，少年曝險行為是一個複雜的公共衛生問題，主要係少年偏差行為常游離在觸法、曝險或輕微偏差行為中，而非單純漸由輕微至嚴重之連續向度上，對於社區高風險少年之關懷，少輔會與司法及警政體系必須有更多合作關係，共同創造出有利於少年健康及發展的環境。

她說，因此新制實施後將以「行政輔導先行，以司法為後盾」原則，協助曝險少年不離生活常軌，不受危險環境危害，警察局則表示目前少輔會員額有43人，共有12個服務據點，分別於板橋、土城、中和、新店、三重、蘆洲、樹林、三峽、汐止、新莊、林口及淡水等區域，可深入到社區服務更多少年。

新北市警察局提醒，時值暑假期間，父母應多關心子女，避免孩子出入不當場所，同時呼籲青少年小心新興毒品，不碰觸電子菸，不加入幫派、不淪為詐騙集團車手、網路購物要謹慎，網路交友要小心，千萬不要拍攝或傳送私密影像，深夜應盡快返家，不可留連於KTV、撞球場、PUB、夜店、舞廳、限制級電子遊藝場等營業場所，並要求營業場所恪遵法令，深夜時段不得容留少年，以確保青少年有安全的活動空間。