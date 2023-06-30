野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻指出，墜落天使（Fallen Angel）非投資級債今年初以來表現略為落後，主要受到部分銀行被降評至非投資等級，且短期價格持續走低拖累，主動型基金普遍較不受影響，因為不需要在氣氛最差時納入相關債券。

郭臻臻表示，目前美國非投資級債的違約率仍在低檔，企業良好的財務與債務狀況讓債券的違約率不會大幅攀升。此外，非投資級債中品質較佳的BB級債，在過去三年接近零違約，是經濟下行環境中更佳的選擇，而評級較低的C級非投資級債的違約率明顯高於BB級債，故布局時仍以BB級債為主。

Fallen Angel非投資等級債發行時均為投資等級債券，因此信用評級多數集中在BB級，此外，Fallen Angel高收益債指數當中，目前約81％的債券屬於BB評級，因此，Fallen Angel債的後續潛力更值得期待。