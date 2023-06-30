創作才女ANGIE安吉推出首張同名EP《ANGIE安吉》，日前分別接受POP Radio《Fun Music》Emily、《依同開Mic辣！》李明依專訪。身為綜藝大哥陽帆的女兒，不只甜美嗓音引人矚目，ANGIE安吉獨特的ABC腔調也讓人印象深刻。

主持人Emily好奇直問「會不會造成困擾？」ANGIE安吉表示，從小就讀歐洲學校，英文反而更像母語，環境潛移默化，「講英文反而比中文有自信，別人聽起來也覺得很迷人，算是意外收穫。」

她也提到，「從小的夢想是當超級名模，看到超模走在伸展台上感覺很酷」，因此開啟了對舞台的嚮往，演員也曾是ANGIE安吉的夢幻職業，但她面對中文繞口令就讓她投降苦笑 「我還是唱歌好了。」

ANGIE安吉在溫哥華修讀戲劇系，她向李明依分享，曾經以「綠島小夜曲」詮釋孤獨處境，雖然畢業後沒走上演員路，那場表演讓她學到父親年代的經典歌曲，「爸爸聽到我會哼唱還嚇了一大跳」。

「當歌手本來不在人生計畫中」，ANGIE安吉表示，因為疫情的關係開始嘗試音樂創作，竟然也產生興趣，並知道自己想要做什麼。ANGIE安吉說，剛開始學唱歌、翻唱其他歌手歌曲時，被爸爸提醒「做為歌手，不可能一輩子都唱別人的歌，要有專屬自己的歌曲，大家才會記住妳」，一席話讓她更有創作動力，希望日後能有讓大家朗朗上口的成名曲。Emily好奇則問ANGIE安吉創作歌曲是英文還是中文為主 ？ 安吉不假思索回答「英文多於中文」，再問爸爸聽得懂嗎？ 她笑說 ： 「雖然聽不太懂英文，但聽完都會說好聽 。」