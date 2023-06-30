蔡英文總統及副總統賴清德今晚間分別出席「慶祝第66屆會計師節聯歡晚會」。總統提到，「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署並通過，成果有助臺灣企業進軍國際市場；賴清德則期許，臺灣能成為經濟上的日不落國。

蔡英文致詞時感謝會計師們長期以來，在社會及經濟體系中扮演數據的分析師、公平的監督者，協助臺灣的企業茁壯發展。

她指出，過去3年多的疫情，加上國際通膨及升息壓力、烏俄戰爭等因素，經濟環境的變動加速，但動能卻減緩了一些。因此更需要準確的數據、透明的資訊來迎接挑戰，這也讓會計工作顯得更為重要。

她表示，接下來，政府會透過疫後特別預算，來維持臺灣的經濟動能，也協助產業及中小企業升級轉型，邁向低碳化和智慧化。

總統期盼，會計師朋友們在後疫情時代能夠更加發揮專業，協助企業在財務、營運及資金籌措等面向上，擬定轉型策略，來提升臺灣企業的國際競爭力。

蔡英文說，在臺灣企業邁向國際化、吸引更多外資的同時，她要拜託會計師朋友們，持續確保企業財務會計的合理性及可信度，並且提供各項經濟決策的參考。

她表示，會計師們的專業服務，是協助臺灣經濟發展的重要力量。感謝大家在工作崗位上的付出，大家一起努力，讓臺灣企業能夠獲得更多的支持，讓臺灣有更強大的經濟實力，在世界發光發熱。

會計師節聯歡會 蔡英文、賴清德皆出席。（總統府提供）

稍後，賴清德在致詞時表示，包括會計師公會全聯會理事長黃奕睿在任內，不但讓會計師產業結構更加健全、推動會計基層教育工作，更扮演會計師跟政府部門的橋梁，在《公司法》及《會計師法》修法過程中，提供寶貴意見，協助修法順利通過。

賴清德指出，自總統2021年宣布2050淨零轉型目標後，行政院也在去年公布「淨零排放路徑圖」，並將在2030年前投入9000億元，要跟民間共同合作，達成目標，這也需要會計師朋友大力幫忙，大家一起努力。

賴清德期許，臺灣能成為經濟上的日不落國，企業能夠立足臺灣、布局全球、行銷全世界。政府正持續改善臺灣投資環境，歡迎臺商回來投資，也與越南、菲律賓、印度等國簽訂投資保障協定，並積極洽簽「台美21世紀貿易倡議」。政府會照顧各行各業，也包括會計師專業，而要讓臺灣成為經濟的日不落國，也需要會計師的幫忙，彼此相輔相成。