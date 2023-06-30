新北市先前爆發幼兒園疑似餵藥案，新北、士林地檢署28、29日公布板橋、汐止幼兒園幼童的毛髮檢驗結果，均無未檢測出苯巴比妥等藥物。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨要求副總統賴清德與其團隊24小時內為板橋幼兒園案造謠事件道歉，但至今等不到賴方道歉，明將告發賴清德及其發言人戴瑋姍加重誹謗。前立委沈富雄今(30日)表示，今天大家都是受害者，「只有賴清德的選情，是唯一的受益者」，社會也欠侯友宜的選情一個大的補償。

沈富雄今在政論節目《少康戰情室》表示，今天幼教聯合總會說「大家欠幼教老師一個公道」，那他也要反問，「社會有沒有欠侯友宜的選情一個大的補償」。沈富雄也感慨，今天大家都是受害者，「只有賴清德的選情，是唯一的受益者」。

沈富雄也回想看，新北市府團隊被罵動作太慢、囉哩吧唆，幼兒園再想要怎麼挽回商譽、找學生回來，現在都可以釐清了，「到底誰欠誰、誰的罪惡比較大」。

沈富雄也說，賴清德、戴瑋姍和綠委賴品妤講的話都很曖昧，是話裡帶劍傷人，侯友宜最大的錯誤就是老實的公務員，前面三次的道歉，都不知道選票支持丟失多少。他也認為，侯辦現在的反擊都太溫和。