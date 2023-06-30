桃園市警局長吳坤旭(右)、副市長蘇俊賓(右一)至KTV勸導未成年學生及早返家。(楊宗灝攝)

桃園市政府警察局112年暑期保護青少年青春專案6月30日晚啟動，副市長蘇俊賓親自坐鎮桃園警分局，並與跨局處小組前往市區KTV，勸導未成年少女注意安全，及早返家。蘇俊賓說，今年青春專案重點在淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害及犯罪預防宣導3大主軸，鼓勵青少年以正向、陽光態度充實暑假生活。

7月1號放暑假，桃園市警局選在6月30日晚間啟動青春專案，今年結合教育局、青年事務局、社會局、勞動局及民間企業，舉辦「青春挺Real」系列活動，包括「青春饒舌秀」、「青春發言人」、「青春相談室」，及教育局主辦的「強棒出擊、霸凌出局」活動，將辦理30場次。

桃園市警局長吳坤旭表示，由於疫情趨緩，過去只能待在家的青少年今年終於可以解禁，不過隨之而來的外在誘惑，如因網路衍生的犯罪行為，包括販毒、詐騙、性隱私犯罪等，都需要重點關注。今年青春專案除了加強網路巡邏及科技偵查犯罪，桃園市警局也會在暑假期間加強宣導，用創意及生動活潑的方式提升青少年的法治觀念。