高雄1名73歲姜姓男子誤入投資詐騙群組，遭詐騙集團謊稱抽中價值千萬的未上市股票，須補差額310萬，否則違約將賠償損失，上週（20）日警方剛逮獲車手及把風人員。昨（29）日警方又在同一地點查獲另一車手及在外把風的盯哨男子，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，昨（29）日姜男又收到詐騙訊息，鼓山分局龍華所派員監控發現詐團將派人來取款。所長洪子棠立即派員在鼓山區河西一路分頭埋伏，下午4點10分見集團成員準備取款，立即趨前逮捕前來取款的車手（外派經理），21歲的高姓男子還裝傻問著發生什麼事？員警氣得直言:「你涉嫌詐騙、投資詐騙！」

同時社區外埋伏的員警也騎機車跟隨在把風男子後方，確認車手被控制後，立刻著手逮捕26歲、負責盯哨的施姓男子。初步了解高、施2人均透過通訊軟體與詐騙集團取得聯繫，每次取款報酬為2500到3000元不等，工作證及取款收據則是在超商列印取得。做案手法與上週查獲的2名車手及把風人員一模一樣。

警方呼籲，標榜高獲利、穩賺不賠的投資標的，通常都是詐騙集團常用的話術，詐騙集團擅用放長線釣大魚的方式引誘投資，一旦達成目的就封鎖被害人，請民眾投資理財務必小心、謹慎，如有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線或報案電話110即時查證。