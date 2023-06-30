iPhone製造商蘋果公司（Apple Inc.）股價今天開盤站上歷史新高，市值達到突破3兆美元的歷史里程碑。多虧獲利及產品銷售表現維持優異，原已居世界之首的蘋果市值繼續茁壯。

富比世（Forbes）報導，蘋果股價今天早盤上漲逾1%，來到空前高點192美元；市值因此達到3兆200億美元（約新台幣94兆元）。

蘋果今年來股價大漲近55%，市值曾在去年1月短暫突破3兆美元門檻，目前仍是史上唯一進入市值3兆美元俱樂部的企業。

蘋果市值目前比排名第2的微軟（Microsoft）足足多出近5000億美元。其他市值超過1兆美元的企業，依序有沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco，2.1兆美元）、谷歌（Google）母公司Alphabet（1.5兆美元）、亞馬遜（Amazon，1.3兆美元）和輝達（Nvidia，1兆美元）。

花旗（Citi）分析師馬里克（Atif Malik）今天發布客戶報告預估，蘋果股價接下來12個月還可能再漲25%，達到他設定的目標價240美元，因為目前利潤成長空間被低估。若他的預估成真，蘋果市值將達到3兆8000億美元。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120630