隨著天氣越來越熱，許多人都會開冷氣降溫，不過一名女網友表示，她房間內裝的是變頻冷氣，退租時意外發現6月的用電量高達981度，電費逼近5千元，讓她覺得不敢置信，直說自己用電習慣並沒有改變，和房東反應後，得到的答案只有「會再去問台電」，讓她擔心荷包可能會大失血，急得上網發文求救。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，最近即將退租，和房東結算電費時，發現她6月用電量總共981度，以1度電5元計算，她這個月的電費高達4905元，不過她3月到5月底的電費只要3650元，這段期間她的用電方式並沒有太大變化，嚇得她趕緊和房東反應。

對此，房東表示，目前沒有其他房客有類似問題，只說會再去詢問台電，不過這卻讓原PO擔心，最後恐怕還是得支付將近5千元的電費。原PO透露，租屋處使用的是變頻冷氣；熱水器不確定是什麼類型，但每次使用前都會去按按鈕加熱，原PO想破頭仍不解電費飆升的理由，只好上網發文請益。

貼文曝光後，許多網友也覺得詫異，留言直說，「夭壽喔！套房用到900多度，我3層透天2個月才880度」、「小套房1個月900度是真的誇張多耶，1個月400度給你用，冷氣就很夠吹了」、「我也是套房冷氣沒關過，2個月2千多，1度5元」、「我每天下班回家開冷氣到隔天起床，有用熱水壺、冰箱、監視器、循環扇、音響，每個月210度左右，900度真的不太可能」。

另外也有人猜測背後原因，「可能有漏電，看是不是最近有施工吧」、「感覺你房間的電可能有跟別人接在一起，或是房間有吃電怪獸」、「比對一下去年同期的用電度數，如果只有今年暴增，可能有地方漏電」。