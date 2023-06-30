南韓女團(G)I-DLE30日搭機抵台，受到粉絲熱烈歡迎。（范揚光攝）

韓大勢女團(G)I-DLE將於7月1日起，於台北流行音樂中心連續舉辦2場演唱會，並於今（30）日下午從仁川機場搭機抵達桃園機場，其中台灣成員舒華以一襲白色細肩帶洋裝，並搭配度假感十足的草編小包現身，並久違地穿上涼鞋，而其他成員Minnie、小娟、雨琦、薇娟或許是早知台灣夏季的高溫威力，也均以較為清涼的細肩帶、無袖背心等亮相，其中雨琦甚至是直接穿著連體泳衣搭配牛仔熱褲，清涼模樣於韓網熱議，另外舒華清純、可愛的白色系穿搭，則被大陸網友抓錯重點以「#葉舒華沒有腳脖子」的Hashtag受到討論。

身為FENDI品牌代言人，每每只要有機會現身於媒體鏡頭前，雨琦總會以品牌服飾現身，繼她以Astrology 2023 夏季限定系列展現夏季感十足的機場穿搭後，可能是知道近期台灣平均溫度35度，因此此次她直接穿上Fendi圓領連身泳裝搭配牛仔熱褲，火辣的穿搭風格讓許多粉絲眼冒愛心，於社群網站的影片裡可聽見熱情的男粉們直喊雨琦的名字。

雖此次為演唱會行程返台，但回到家鄉格外輕鬆的舒華，以Marni的細肩帶洋裝搭配草編包，腳踩涼鞋活潑的與現場媒體、粉絲打招呼，由於難得穿著路腳踝的鞋款，也讓網友們不小心歪樓笑說「原來舒華沒有腳脖子」。

舒華身穿Marni白色洋裝搭配草編包，十足的度假氣息，不過大陸網友卻歪樓發現舒華沒有腳脖子，直呼「好可愛」。(摘自微博、摘自Marni官網/台北傳真）