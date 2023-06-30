推特（Twitter）新老闆馬斯克與臉書母公司Meta老闆祖克柏，真有可能從網路疆域廝殺到真實世界嗎？外媒報導，兩人繼日前隔空叫陣、相約賭城「鐵籠格鬥」一戰之後，又傳出先後找上巴西柔術教練指導備戰。外媒29日報導，科技界「馬祖」大戰殿堂規格有望大為提升，據說義大利文化部長提議，讓這場現代格鬥在千年古蹟「羅馬競技場」舉行。不過，義大利文化部發言人否認此事。

臉書的母公司Meta日前傳出要開發文字為主的社群媒體，可能變成推特的對手。去年秋天正式入主推特的馬斯克（Elon Musk）暗酸「地球迫不及待要讓祖克柏完全控制」，網友就此提醒馬斯克務必謹慎，因為據傳祖克柏（Mark Zuckerberg）在練巴西柔術。馬斯克不甘示弱回答「只要他願意，我準備參加鐵籠格鬥會」。豈料祖克柏隔空發話「報上地點」，馬斯克答道「維加斯八角籠（Vegas Octagon）」。

美國賭城拉斯維加斯是終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，UFC）總部，八角籠則是UFC賽場名稱。眾家網友隔岸觀火，熱鬧滾滾。馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）隨即發文要兩人停手，「不開玩笑，只能鬥嘴」。

Musk suggests fight with Zuckerberg could happen in Colosseum pic.twitter.com/0SHoHZcCET — The Shillong Times (@ShillongTimesIn) June 30, 2023

美國娛樂媒體《TMZ》29日引述熟知此事的人士說法報導，義大利文化部長幾天前已連繫祖克柏，話題就是「馬祖大戰」場地有無可能選在人類歷史上最具傳奇色彩的格鬥士競技場，也就是羅馬競技場（Rome's Colosseum）遺址。

不只一個消息人士向《TMZ》透露，馬斯克、祖克柏雙方均很願意到羅馬競技場一較高下，而且據聞祖克柏已把此事通知UFC總裁白大拿（Dana White），白大拿這廂又把此事轉知給義大利政府高階官員。美國商業與科技媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，約莫在此同時，馬斯克發了推文：「格鬥有機會在競技場登場」。這使得「馬祖大戰」可能在羅馬競技場開打的說法甚囂塵上。

Some chance fight happens in Colosseum. — Elon Musk (@GGhpolice) June 30, 2023

然而《義大利郵報新聞》（Italian Post News）30日報導，義大利文化部新聞室主管佩特雷拉（Andrea Petrella）接受義媒《Open》求證時，正式駁斥這是謠傳。

馬斯克52歲，身高將近187公分，體重104公斤，自稱小時候練過空手道、跆拳道、柔道，「巴西柔術也學過一小段時間」。祖克柏39歲，身高171公分，體重將近66公斤，曾接受綜合格鬥（MMA）訓練，拿過柔術錦標賽獎牌。

羅馬競技場歷史將近2000年，在古羅馬帝國時期是格鬥士廝殺的場地。（資料照／路透社）

祖克柏熱愛古羅馬歷史出了名，他曾提及自己對於古羅馬帝國開國皇帝奧古斯都（Augustus Caesar）十分著迷。祖克柏的髮型可能就是模仿奧古斯都而來。

羅馬競技場是世界七大奇景之一，歷史將近2000年，過去幾百年來從未舉辦過大型活動，只能安排幾百人在臨時安排的劇場席位入座。前「披頭四」團員之一保羅麥卡尼2003年在羅馬競技場內辦過一場慈善表演，觀眾400人；其餘的音樂演唱會都在競技場結構以外的區域舉辦。「馬祖大戰」會在競技場內或場外開打，尚無任何確定說法。

多名消息人士告訴《TMZ》，若要給「馬祖大戰」會否成真下賭注，成真的機率高些。據悉馬斯克、祖克柏兩廂對此均「全力投入」，不僅天天與白大拿商討細節，有時甚至一天多次互動，如此密集聯繫已超過1個星期。