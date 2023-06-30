根據《美麗島電子報》最新的總統大選民調，結果顯示，民進黨賴清德35.9%、民眾黨柯文哲28.6%、國民黨侯友宜17.1%；其中在四腳督的戰況下，柯文哲的民調從28.6%立即跌至20.9%。資深媒體人黃創夏分析表示，從民調來看，更傷柯文哲，說明這段時間柯文哲的虛胖，其實只是鴻海創辦人郭台銘的粉「暫時借放」。

黃創夏30日在臉書貼文表示，今天的《美麗島電子報》民調除了侯友宜17.1%，更傷柯文哲。如果民調有郭台銘，柯文哲立即跌7.9%，回到長期的2成左右。這說明：這段時間柯文哲的虛胖，其實只是郭台銘的粉「暫時借放」。

網友回應表示，「郭上場，柯文哲就四腳朝天了，柯4%消風失重，去了了」、「郭台銘才15%，他出來選幹嘛」。

還有網友認為，「國民黨要生存啊！如果讓藍的選民產生錯覺，不分區立委沒控制好，全部送給民眾黨極大化，簡單來說，國民黨吐5席，民眾黨多5席，等於國民黨原本的安全名單，就少了5席立委～但也有一個可能性，就是民眾黨被吞沒了，剩3席，被國民黨吃掉了， ....所以藍白合建立在縣市首長、總統選舉不可能」。