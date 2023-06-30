男星黑人(陳建州)近日遭大牙(周宜霈)、郭源元等人指控性騷擾，對此他發出律師聲明否認，並求償1000萬元，范瑋琪也發聲力挺，強調：「相信丈夫是個正直的人」，事件在網路引起討論，連帶過去張韶涵嗆范瑋琪「黑白狗別亂叫」的往事也被翻出，今(30日)張韶涵更新近況，恰好又有狗，引起外界關注。

張韶涵最近在大陸準備演唱會，自陳建州爆發醜聞後，首度在微博更新貼文，寫下：「又是想孩子們的一天」，可見除了一張自拍照，其他都是小狗的照片，對此，她在備註解釋想用這則貼文告別六月，網友們則回應：「我們也想妳」、「想妳的每一天」、「又是可以見到張韶涵的一天，好讚喔。」

張韶涵新貼文有狗。(圖/張韶涵 微博)

張韶涵過去和范瑋琪同屬福茂唱片，一起唱過KTV金曲《如果的事》，不過外界盛傳兩人競爭一姐地位，早已重下心結，後來在張韶涵被爆出棄養及合約糾紛，事業一落千丈之際，范瑋琪再以一句「別人的合約糾紛與我何干」，撇清跟張韶涵撇清關係，使兩人徹底鬧掰。

張韶涵曾曬黑白愛犬，被解讀為在影射范瑋琪夫婦。(圖/微博)

後來2018年張韶涵參加《歌手2018》再創演藝顛峰，傳出范瑋琪私下說她沒實力，陳建州則更新貼文：「我會一直陪在你身邊，我也相信愛范范的人也跟是我一樣、會堅定的愛著范范」，隔早，張韶涵發出抱著黑白愛犬的照片，寫下：「黑白狗別亂叫博關注，噓～媽媽去工作了，很快回來見你們」，由於「黑白配」用來指陳建州夫婦，被解讀為在影射兩人，對此，張韶涵受訪時說，不希望大家透過新聞等事件認識自己，並希望大家多注意自己的作品，不願多作回應。

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