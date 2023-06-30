興大去年進駐中興新村設立南投分部，並在虎山路成立興大創業育成2.0基地，育成空間達1,600坪，將成為中部產學研發與人才孕育重鎮。台灣疫苗大廠－國光生技，率先進駐，與興大簽定盟約，打造疫苗研發基地，展現企業與學校育成合作最佳指標。

興大校長薛富盛表示，興大在生命科學及醫學領域研究能量充沛，研發團隊完整，此次與國光生技合作，除疫苗生技研發與生產技術量能提升外，在產學研鏈結與人才培育方面，亦將發揮示範效益，興大將擴大推動美國史丹佛大學與矽谷的合作模式，與指標型企業共同成長。

國光生技總經理留忠正指出，公司在台中潭子打造全方位生技園區，建置先進的流感疫苗廠、自動化充填包裝線，及細胞培養廠，為進一步深耕中台灣，連結在地產學資源，並提供就業機會，公司選擇位於南投的興大創業育成2.0基地，設立研發中心，建置包括基礎研發實驗室、動物試驗室，及臨床試驗需求實驗室等。未來國光除新疫苗開發，也將提供技術協助同業合作開發，創造雙贏共榮。

國光生技原名為「國光血清疫苗製造公司」，成立於1965年，為台灣第一家專業疫苗研發生產公司，符合PIC/S GMP規範，具備疫苗與生物製劑從研發到生產全程自製能力，也是全台唯一通過美國和歐盟認證的流感疫苗廠，為WHO國際防疫聯盟成員（PIP Framework），擁有美國、歐盟等多項國際認證，以多元技術平台，成為全球防疫夥伴。

此次透過與興大育成合作，鏈結產官學研資源，共同推動中台灣生技研發重點基地。