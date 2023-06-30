陝西廠目前在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，預估年產能可達6億支空罐，可實現年產值人民幣3億元，並隨著集團戰略的實施，產業發展聚集效益，帶動區域人口與經濟的高速發展，福貞集團今年二片式鋁罐產能，將有望逐步顯現經濟規模效益。

福貞表示，佈局西安經濟技術開發區建置陝西廠，主要考量金屬包材因體積大、重量輕等特點，長途運輸較不具經濟效益，因此，選擇貼近客戶的生產基地布局，不僅有效降低運輸成本，更有助提高對客戶需求快速反應能力等效益。

陝西廠新產能一旦投產，更已確定有高掌握度的訂單，今年第三季度投產，將可啟動集團新營運動能，中長期將著眼深化華北、中西部區域的戰略布局。

由於西安市人口移入持續成長，且總體經濟已連續三年跨入萬億俱樂部，人口紅利與產業聚落發展，帶動西安市的城市發展持續擴張，福貞陝西廠投產將為西安市經開區經濟發展，注入強勁動能，且將隨產業發展聚集效益，共同推進西北區域發展。

福貞指出，中國大陸兩片式鋁罐市場因市場競爭激烈，產業整合速度加快，部分中小金屬包材業者在長期產能有限、環保政策趨嚴，及原材料成本上漲等因素下，逐步退出市場，這是公司可藉機擴張市場占有率的契機。

特別是當地的區域性飲料品牌業者，因規模較小，導致原物料成本上漲，造成巨大衝擊，在更大型金屬包材廠優先供貨全國性品牌，中小型廠又逐步出清下，福貞有機會爭取到新客戶，因此，集團部署陝西廠，除既有客戶的訂單基礎外，包括深化華北、中西部區域的戰略布局，是公司放眼未來市場的重點。

福貞在中國大陸及台灣金屬包裝容器行業，躍居領導地位，目前擁有福建、山東、湖北、廣東、河南、陝西及新竹等七個生產基地，可生產60種罐型以上，年產能可達18億支以上的三片式馬口鐵罐、35億支以上的二片式鋁罐，及12億片的罐蓋。