美國商務部30日公布，5月整體個人消費支出（PCE）物價指數年增率由4.3％放緩至3.8％，核心由4.7％放緩至4.6％，低於市場預估的4.7％。個人所得增長0.4％，與上月持平，但優於市場預期，而支出由年增0.6％收窄至年增0.1％，均有利通膨下跌的前景。