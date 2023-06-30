PCE數據為美國聯準會決定貨幣政策的關鍵指標，最新數據反映通膨放緩，與聯準會主席鮑爾近期鷹派觀點有所落差，讓市場對通膨壓力的憂慮大幅紓緩，今年僅再加息一次的預期升高。
數據公布後，美國10年期公債殖利率由3.9％下跌至3.83％。美元指數大跌0.3％。股市方面，科技股後市看好，道指高開178點，納指漲1％。
蘋果股價開盤即衝上192美元，創歷史新高，市值超越3兆美元至3.03兆美元，若漲勢持續至收盤，蘋果將正式成為首家市值超越3兆美元的公司。
美國商務部30日公布，5月整體個人消費支出（PCE）物價指數年增率由4.3％放緩至3.8％，核心由4.7％放緩至4.6％，低於市場預估的4.7％。個人所得增長0.4％，與上月持平，但優於市場預期，而支出由年增0.6％收窄至年增0.1％，均有利通膨下跌的前景。
PCE數據為美國聯準會決定貨幣政策的關鍵指標，最新數據反映通膨放緩，與聯準會主席鮑爾近期鷹派觀點有所落差，讓市場對通膨壓力的憂慮大幅紓緩，今年僅再加息一次的預期升高。
數據公布後，美國10年期公債殖利率由3.9％下跌至3.83％。美元指數大跌0.3％。股市方面，科技股後市看好，道指高開178點，納指漲1％。
蘋果股價開盤即衝上192美元，創歷史新高，市值超越3兆美元至3.03兆美元，若漲勢持續至收盤，蘋果將正式成為首家市值超越3兆美元的公司。
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