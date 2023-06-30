陸媒引述小米印度回應指出，小米印度與任何公司一樣，會根據市場狀況和業務預測做出員工數量的規劃，除了根據所需要的進行優化外，公司還繼續在需要的時間和地點招聘職位。
報導指出，小米印度本次裁員行動或不會立即發生，因為管理層尚未確定團隊中未達到績效預期的員工。此外，據傳小米印度由於內部組織問題及重要決策權集中在中國總部，導致印度市場份額下降，引起現有員工的擔憂，目前公司內部士氣低落。
印度經濟時報引述消息人士指出，小米印度因為組織重組、市場份額下滑，以及印度政府部門嚴格審查，公司計劃將員工人數由年初1,400～1,500人，大幅削減至少於1,000人，過去一周小米印度解雇約30名員工，未來數個月可能會有更多人被解雇。
陸媒引述小米印度回應指出，小米印度與任何公司一樣，會根據市場狀況和業務預測做出員工數量的規劃，除了根據所需要的進行優化外，公司還繼續在需要的時間和地點招聘職位。
報導指出，小米印度本次裁員行動或不會立即發生，因為管理層尚未確定團隊中未達到績效預期的員工。此外，據傳小米印度由於內部組織問題及重要決策權集中在中國總部，導致印度市場份額下降，引起現有員工的擔憂，目前公司內部士氣低落。
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