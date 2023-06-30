對於《美麗島電子報》今（30）日公布最新民調，侯友宜17.1％位居第三，國民黨前台南市議員謝龍介認為，民調參考就好，去年11月台南市長選舉的選前民調，黃偉哲61.1％，謝龍介15.7％，就是美麗島民調，結果開出來是48.80％對43.63％。

《美麗島電子報》今日公布2024總統大選民調，賴清德支持度35.9％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲排名第二28.6％、國民黨總統參選人侯友宜17.1％位居第三。

對此，國民黨前台南市議員謝龍介30日在《新聞大白話》指出，民調參考就好，他去年在選舉台南市長的時候， 7月的民調黃偉哲60.4％，謝龍介16.7％；9月黃偉哲62.8％，謝龍介14.6％；11月10日投票前公布的民調，黃偉哲61.1％，謝龍介15.7％，就是美麗島民調，結果開出來是黃偉哲48.80％對謝龍介43.63％。

謝龍介認為，選舉當然會參考民調，侯友宜走出去的時候就會起變化，有其是侯的本土性、親和力、和鄉親的接觸。要搶救民調並不是在算數據，要調整策略。船還沒開出去就說船會翻，要不要換一艘船？如果是這樣就不必選了。

謝龍介直言，兩個月前侯友宜民調第一的時候，有人叫柯文哲退選嗎？政治不是這樣。「我講的一定是真的，真的我才敢講」！