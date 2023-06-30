針對即將啟動的離岸風電第三階段區塊開發第二輪競標，開發團隊除表示將持續參與、不會缺席外，亦期待離岸風電政策展現延續性和穩定性之際，能盱衡國內外政經局勢的變化，在相關法規上有所因應，適時做出調整，以促進產業健全與蓬勃發展。

風睿能源董事長林雍堯表示，海盛風電遞交行政契約，是專案重要里程碑，團隊接下來將專注於專案融資與建置工程的籌備，達成風場如質如期完成建置。

林雍堯說，台灣離岸風電歷經十年發展，今年迎來全球離岸風電需求大爆發，這代表未來幾年將是資金、產能與安裝能量競逐的高峰，在此大環境下，作為根基於台灣的國際風電開發團隊，風睿能源始終以推動整體離岸風電穩步遞進、為RE100的國內供應鏈，提供進入國際市場的綠電為使命；同時在兼顧本地市場獨立性和完整性為出發點下，為國內乃至區域能源轉型貢獻心力。

至於下階段選商中，風睿能源亦期望看到更具彈性的風場開發條件，讓台灣得以保持區域離岸風電的先驅地位，並和區域夥伴攜手，共同朝淨零排放的永續未來邁進。

繼順利交付「海洋風電」、「海能風電」後，由風睿能源（SRE）主導的「海盛風電（Formosa 4）」場址，位於苗栗通霄外海，2022年底離岸風電第三階段區塊開發階段選商過程中，順利獲配容量。鄰近的「海碩風電（Formosa 5）」亦在持續開發，為首個通過環評審查程序的浮動式風場。