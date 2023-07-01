《下水道先鋒Sewer Divers》潛水員必須戴上重14公斤的頭盔才能確保呼吸與通訊。（Discovery提供）

《下水道先鋒Sewer Divers》鏟裝機可以挖除下水道表層的碎屑。（Discovery提供）

隨著氣候變遷與極端氣候的出現，面對即將來臨的颱風季，台灣排水系統正面臨更大的挑戰。公共排水渠的清淤疏濬與機動修繕是維持城市運作的重要工作之一，由潛水員、重機具技師、現場技師、水利工程技師等專業人員組成的團隊，必須深入遍布地底的管道中排除各種障礙、處理種種難以預見的損壞，才能讓城市順利運作，否則隨時可能面臨因嚴重堵塞而動彈不得的危機，甚至影響居住衛生安全。Discovery頻道最新節目《下水道先鋒Sewer Divers》，結合《幹盡苦差事》與《地下之城》節目賣點，帶領觀眾前往美國各重要城市中龐大卻陳舊的下水道系統，看看這群無名英雄如何在第一線排除萬難，在汙泥與廢水中奮力清疏維護，讓公共設施得以正常運作。

下水道裡究竟有什麼？腳踏車、刀子、保齡球、死鹿，甚至是槍枝與屍體，第一線工作人員所能給出的答案，絕對超乎大部分人的想像。下水道是維持現代文明生活不可或缺的重要設施，不僅要處理人類每年產出近3億公噸的糞便與各種生活廢水，還有更大量的工業廢水與雨水，然而卻鮮少有人知道它如何運作。

於19世紀時設計的紐澤西州柏維市下水道系統由於汙水流動不如預期，為了排除堵塞或故障，因此委託有著髒水唐（Dirty Water Don）綽號的唐與團隊進行深度潛水。這個團隊靠著承接因太過危險、其他下水道工人無法勝任的工作維生，對他們而言堵塞物就像是無法預測的驚喜包，可能是樹枝或木頭等自然物質，也可能是一片柵欄或一堆垃圾。團隊為了找出問題，唐出動分別負責潛水、曲柄、裝備、通訊、支援守護與擔任後備潛水員的團隊，冒著生命危險深入地底，在湍急的水流中尋找答案。

未經處理的汙水帶有致命毒素與病菌的混合物，工業廢水的毒性更足以燒灼肌膚，為了確保安全，唐身穿價值美金3千元（約新台幣９萬２千元）的硫化橡膠裝以及重約14公斤的頭盔，讓他能呼吸並與隊友對話，同時避開有害環境的威脅。

當唐孤身進入90公分寬的管路深入能見度幾乎為零的地下4.6公尺下水道中，只能依靠觸覺前進，必須盲目摸索直到找到目標，然而由於水流太強、浮力過大，即使是經驗豐富的潛水員也寸步難行，團隊只好把他拉回地面上以鉛塊在腰帶與腳踝添加額外重量，裝備總重量竟高達68公斤！費盡千辛萬苦終於找到阻塞物時，唐竟又因突然出現的急流跌倒，被湍流推向水管深處！身負額外負重與移除障礙物重任的唐，是否能順利回到地面上？

在俄亥俄州的克利夫蘭，啟用於1892年的古老下水道早已受到嚴重侵蝕，剝落的大量水泥、砂礫、岩石與油脂及其他碎屑混合後積在下水道底部，日積月累硬化形成巨大堅硬的板狀物，對整個系統造成嚴重威脅。隸屬於俄亥俄東北下水道部的現場技師喬許（Josh）與團隊這次的工作，就是在克利夫蘭協助排除堆積物，在造成全市大淹水之前將之打碎。

團隊必須先清除卡在阻塞物上的髒污，否則這些由頭髮、保險套與衛生紙等不明物質堆積的髒污將會塞住幫浦或纏住浮繩；接著使用從1940年代開始使用的鏟裝機，利用沿著下水道拖行的桶子挖起表層碎屑。然而更深處的硬化阻塞物已經凝固，長達90公分的物體終究得靠人工以小槌子敲碎後才能運上地面，此時又逢施工不易的惡劣天氣，團隊還得面對狹窄空間中的湍急水流，這些足以讓城市停擺的廢棄物，最終是否能被即時移除？

紐約蒙弗農的下水道已有超過百年的歷史，暴風雨來臨時系統容易過載，而居民們的地下室也因此產生汙水倒灌的嚴重問題。為了不讓年邁的屋主必須撤離家園，紐約蒙弗農的下水道緊急應變隊採取了一系列的因應策略，包括高壓水車沖掉阻塞物、以遙控攝影機檢視下水道，甚至動用了聽音測漏器的電子監聽系統等，卻一無所獲。蒙弗農的積水危機究竟是誰造成的？是否將引發更嚴重的危機？7月2日起星期日晚間10點，鎖定Discovery頻道《下水道先鋒Sewer Divers》，與這群能忍人所不能忍的英雄們一起深入如古巴比倫河般川流不息的地下世界，挺身面對骯髒惡臭又危險的威脅。