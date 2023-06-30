台中市太平區公所人員（左）表示，已將葉列入重點輔導對象。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

新北市10年前爆發「警界媽寶」事件，葉姓員警找父母到分局幫趕製識別證，引起軒然大波，葉辭職後，2020年高考及格分發到中市太平區公所再惹爭議，遭人爆料去年請假逾百日、上班叫救護車12次，還申訴遭主管霸凌、要求國賠，離譜行徑讓同事頭痛不已。區公所今天回應表示，葉工作績效不佳、作事消極，去年考績丙等，已列重點輔導。

葉男2013年在新北市擔任員警，因無法如期完成500多份的警員識別證，竟找父母到警局幫忙趕製，事經媒體報導引起軒然大波，葉憤而辭職後改名，2020年高考及格被分發到台中市太平區公所擔任秘書室課員，竟再度惹議。

有民眾向媒體爆料，葉頻繁請假、1年請假超過百天、上班時間狂打119叫救護車，主管念他兩句，就要求國賠、申訴遭到霸凌，爆料者痛批葉行徑離譜，成為同事惡夢。據了解，葉男堅稱，相關請假都依據法律程序。

太平區公所回應表示，葉在2022年4月4日發生車禍後，父母曾推輪椅載他來上班幾天，之後就拿助行器迄今。他去年含休假14日，共請假104天6小時，上班期間曾叫救護車12次；他去年3月30日上3樓盤點，自稱摔傷即自行叫救護車，並提出國賠。至於請假診斷書內容是車禍後遺症，頭昏目眩、下背痛及腰椎發炎等。

對於葉指控遭霸凌，太平區公所指出，葉常臨時請假、不交代工作、工作態度不佳，常需同仁分擔工作，主管叨念他兩句，葉就錄音提起申訴遭霸凌。

太平區公所表示，葉在2020年考試分發實習成績及格、2021年考績乙等、2022年丙等，丙等原因是他去年遭記過1次、申誡4次，業務交接不清楚、常臨時請假不交代工作，多次需由同仁善後；廠商請款未核銷，廠商到所催款，還將廠商發票遺失等。

太平區公所指出，已將葉列入重點輔導對象，每月進行訪談及心理諮商，如有相關公務訓練課程將安排參訓，提升處理業務能力。公所將持續關懷輔導，希望他能儘速步上正軌，如服勤狀況仍無法獲得改善，將據實辦理考評獎懲，以維護機關良好辦公秩序及紀律。