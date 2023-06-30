台灣隨著地緣政治風險升溫，加上政府持續加大力度打炒房，高資產族群掀起海外投資熱潮，尤其是匯率大貶的日本，更成為國人海外投資置產的首選國家之一。根據日本資產管理公司-衛富達株式會社觀察，京都，是最受國人喜愛的投資置產區；大阪，因房價基期低，年投報率最高！

大台中不動產開發公會今年4月組團前往日本考察當地房地產市場，並參訪日本之星銀行、東急Livable不動產及衛富達株式會社等公司。該公會昨（6/29）晚召開第12屆第二次會員大會，特別邀請上述三家業者，與現場近千名大台中建商會員們分享日本房地產市場的現況。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，近期日幣處於低檔，對於以外幣投資日本房地產的投資者來說，是一個有利因素，「建議投資人密切關注日本房地產市場動態，並與專業的建築開發商和管理公司合作，以獲取最佳的投資回報。」

衛富達交易服務部副總松棋太朗表示，綜觀日本的政治和經濟穩定度，在亞洲地區被視為最安全和可靠的選擇，且各種重要政策和投資也正在積極進行中，包括2025年大阪將舉辦世界博覽會、大阪到東京的快速磁浮列車擬於2027年試營運、日本政府更是通過博奕條款，現在正是投入日本房地產的買點。

開發遍及日本全區的東急Livable投資事業部海外營業課係長代理伊藤知惠提到，今年以來日圓大幅貶值，可明顯感受到海外資金轉進日本房產，尤其是具備地緣性的台灣投資客，更是重要買盤之一。

衛富達營運管理部阮湘淩觀察到，台灣人赴日本置產版圖，尤以京都、大都會地區的東京、大阪最為熱門；其中，大阪2房新屋、室內坪數約55平方米（約16.6坪），平均總價帶約6,000萬～7,000萬日圓，以當前匯率換算，約新台幣1,320萬～1,540萬元，不僅入手門檻低，年投報率可達6～7％。

阮湘淩說，作為日本文化中心的京都，由於可以享受日本人文風情、歷史建築，同樣也受到台灣置產族的青睞，「但多數置產客都是買來當度假使用！」

王至亮表示，目前日本的購屋貸款利率相對較低，投資者關注匯率波動，積極儲備日圓現金，以等待適合的投資機會，因此有許多投資者對於日本房地產市場持有高度關注。

王至亮認為，台灣投資者對於日本的房地產市場，近期表現出相當的興趣，是因為台灣與日本的距離相對較近，便於進行投資和管理；此外，日本的建築開發商和管理公司，近年也取得相當成熟的發展，使得即使身在海外的投資者，也能夠輕鬆應對購買和出售合同簽署，以及房客管理等問題。

整體而言，日本房地產市場的法規完善、社會穩定、風險分散，以及有利的投資報酬率和匯率環境，使得投資者對於這個市場感到相當友善。王至亮表示，對於台灣民眾來說，關注日本經濟和房地產市場的趨勢和發展，是非常值得的。