前艦長呂禮詩。（資料照片）

對於桃園市議員于北辰稱「火控」是中國大陸的名詞，中華民國和美軍叫做「射控」，前艦長呂禮詩指出，「我的同學于北辰」，他其實真的不知道，海軍之前的講法還真的是火控，英文都一樣；翻譯名詞基本上「信雅達」，能夠符合本質即可，大家不要挑剔。

桃園市議員于北辰日前於《新台灣加油》節目中表示，不知道中國大陸科技太先進，或是他自己對於軍事的理解太膚淺，什麼叫「火控」？「火控」是中國大陸的名詞，中華民國和美軍叫做「射控」。

前艦長呂禮詩今（30）日在網路直播節目《觀點--龍行天下》提到，「我的同學于北辰」其實真的不知道，海軍之前的講法還真的是火控。主持人唐湘龍補充，並不是像于北辰說的，我們用「射控」，大陸用「火控」，其實海軍也是用「火控」？呂禮詩直言，因為現在不用火砲改用飛彈，雷達提供精準數據，所以慢慢改成「射控」，但是英文都一樣。

呂禮詩強調，翻譯名詞基本上「信雅達」，能夠符合本質即可，大家不要挑剔。如果要挑剔，國防部最愛講「仿真」，「仿真」是什麼？「仿真」就是模擬，國防部最早開始用大陸語彙，大家聽得懂就好，不必挑剔來挑剔去，那不是重點。