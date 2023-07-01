本週二（27）烏軍小股滲透部隊（DRG）乘多艘快艇，橫渡第聶伯河抵達俄軍把持的左岸，並且成功在安東諾夫斯基大橋（Antonovsky Bridge）陸地側橋墩底下建立起橋頭堡。本日稍早（30）俄軍對橋面底下、橋墩地區的烏軍集聚點發動戰術飛彈攻擊，並且從橋墩東側開始對倖存的烏軍展開攻勢。
根據俄羅斯國防部例行會報以及公開資訊情報來源30日報導，自本週二起，俄軍進行了連日的砲擊，限縮烏軍向東西2側展開的空間，不過，烏軍特種部隊倖存人員，仍然扎根在橋墩底下。此外，烏軍察覺到俄軍的任務是完全掃蕩橋頭堡及鄰近地區，烏軍連日從右岸地區，使用砲射地雷，朝向左岸地區進行遠程佈雷作業，以期能夠阻滯俄軍反擊，藉以鞏固橋頭堡，等待後續增援並且擴大戰果。
根據俄防部曾公開表勳過的空開資訊情報來源@rybar最新消息，為了盡快清理橋頭堡附近的地區，俄羅斯軍隊的突擊小組繞過公路上的烏軍遠程佈雷的雷區，穿越了東部的民房區，準備向烏軍橋頭堡展開攻勢。與此同時，烏克蘭軍隊繼續調派增援部隊到被佔領的橋頭堡，試圖奪回主動權。今天稍早，俄羅斯軍隊稍早對烏軍橋頭堡發動了陸基伊斯坎達戰術彈道飛彈（9K720 Iskander）攻擊
而就在本篇報導撰文的過程中，俄軍再度使用TOS-1A「烈日」溫壓多管火箭系統轟擊了橋墩腹地，烏軍橋頭堡部隊若能倖存，那麼即將與俄反攻部隊接戰。
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