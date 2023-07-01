本週二（27）烏軍小股滲透部隊（DRG）乘多艘快艇，橫渡第聶伯河抵達俄軍把持的左岸，並且成功在安東諾夫斯基大橋（Antonovsky Bridge）陸地側橋墩底下建立起橋頭堡。本日稍早（30）俄軍對橋面底下、橋墩地區的烏軍集聚點發動戰術飛彈攻擊，並且從橋墩東側開始對倖存的烏軍展開攻勢。

⚡️Footage reportedly showing an Iskander strike in the area of ​​​​the Antonovsky bridge, on the left bank of the Dnieper. pic.twitter.com/yKvA4sMiNC — War Monitor (@WarMonitors) June 30, 2023

根據俄羅斯國防部例行會報以及公開資訊情報來源30日報導，自本週二起，俄軍進行了連日的砲擊，限縮烏軍向東西2側展開的空間，不過，烏軍特種部隊倖存人員，仍然扎根在橋墩底下。此外，烏軍察覺到俄軍的任務是完全掃蕩橋頭堡及鄰近地區，烏軍連日從右岸地區，使用砲射地雷，朝向左岸地區進行遠程佈雷作業，以期能夠阻滯俄軍反擊，藉以鞏固橋頭堡，等待後續增援並且擴大戰果。

根據俄防部曾公開表勳過的空開資訊情報來源@rybar最新消息，為了盡快清理橋頭堡附近的地區，俄羅斯軍隊的突擊小組繞過公路上的烏軍遠程佈雷的雷區，穿越了東部的民房區，準備向烏軍橋頭堡展開攻勢。與此同時，烏克蘭軍隊繼續調派增援部隊到被佔領的橋頭堡，試圖奪回主動權。今天稍早，俄羅斯軍隊稍早對烏軍橋頭堡發動了陸基伊斯坎達戰術彈道飛彈（9K720 Iskander）攻擊

Kherson direction (June 30)



After the morning strike on the Antonov bridge, one of the spans survived, under which the AFU unkilled groups are still hiding. AFU also continue to remotely mine the bridge from the Russian side. pic.twitter.com/whEHpmU5uf — Rybar Force (@rybar_force) June 30, 2023

而就在本篇報導撰文的過程中，俄軍再度使用TOS-1A「烈日」溫壓多管火箭系統轟擊了橋墩腹地，烏軍橋頭堡部隊若能倖存，那麼即將與俄反攻部隊接戰。