印度總理莫迪在結束美國訪問大約1週後，與俄羅斯總統蒲亭通話，同意加強印俄之間的「特別戰略夥伴關係」。

印度外交部今晚發布簡短新聞稿稱，莫迪（Narendra Modi）與蒲亭（Vladimir Putin）今天進行了通話，檢視印俄雙邊合作項目的進展，並就共同關切的地區性及全球性事務交換意見。

新聞稿說，有關烏克蘭局勢，莫迪重申盼見各方透過對話及外交手段處理衝突。蒲亭也告知莫迪有關俄羅斯境內的相關情勢發展。

印度外交部說，兩位領導人同意保持聯繫，繼續加強印俄之間的「特別戰略夥伴關係」。

莫迪21日至23日才剛對美國進行了國是訪問，美國同意與印度共同生產戰機引擎，並出售31架MQ-9B「掠奪者」（Predator）攻擊無人機。此外，美國多家高科技及半導體公司也宣布將投資印度，助印度打造半導體生態系。

由於美國釋出大利多，印度是否會鬆動奉行已久的「不結盟」政策，靠向美國及西方陣營，引起外界關注。