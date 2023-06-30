新竹市南寮漁港驚傳有汽車墜海，根據現場民眾說法，疑似是有2名外籍移工開著車，因不明原因衝撞圍欄後墜海，2人從車窗爬出游上岸，但接著就消失不見人影，由於無法確定是否有其他人員，消防人員9點後下水搜尋，詳細墜海原因等情況還有待釐清。
民眾也將相關照片放上臉書社團，新竹市消防局指出，8點半獲報後到場，由於不確定車上還有沒有其他人，消防人員著裝下水搜尋，截至晚間11點半，沒有發現有人受困或溺水，目前車輛正在請廠商吊掛當中。
新竹市南寮漁港驚傳有汽車墜海，根據現場民眾說法，疑似是有2名外籍移工開著車，因不明原因衝撞圍欄後墜海，2人從車窗爬出游上岸，但接著就消失不見人影，由於無法確定是否有其他人員，消防人員9點後下水搜尋，詳細墜海原因等情況還有待釐清。
民眾也將相關照片放上臉書社團，新竹市消防局指出，8點半獲報後到場，由於不確定車上還有沒有其他人，消防人員著裝下水搜尋，截至晚間11點半，沒有發現有人受困或溺水，目前車輛正在請廠商吊掛當中。
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