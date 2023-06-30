潤隆今天公告，取得台中西屯水湳文商段的2筆土地。其中文商段11地號683.37坪，以每坪331.54萬元的單價買下，總價達22.65億元。

據悉，這塊文商段11地號土地，潤隆同一集團的興富發（2542），去年6月間，即以子公司博元建設名義，簽下精銳建設大股東及自然人等地主所擁有的這塊土地，其合建分屋案，當時計畫興建為地上26樓、地下6層的住宅大樓，估計全案總銷金額約61億元，博元依比率將可分回36.6億元可售金額，於完工交屋後貢獻給母公司興富發建設。

如今，潤隆宣布以22.65億元買下這塊地，興富發也同步在今天公告，終止這份文商段11地號的合建契約。

興富發建設副總經理廖昭雄表示，興富發旗下博元建設去年6月早已簽下精銳建設大股東的這塊土地合建案，不過由於土地所有權人另有計畫要處分這塊地，再加上潤隆近兩年業績不錯，往後三、五年更有大量新案完工交屋，現金滿手，需要持續補充土地庫存，因此博元建設也以4,885萬元，一併處分建造執照，給潤隆建設接手，博元建設處分利益約80.7萬元。

潤隆表示，經董事會決議，取得這塊台中西屯文商段11地號土地，主要是為縮短建案開發時間，因此向博元建設購買該案建照執照，選定關係人為交易對象。

至於潤隆今天取得的第2塊地，為文商段39及40地號土地的合建分屋案，交易對象包括有3位自然人地主，合建面積約1,204.61坪，預估合建分配比例為地主40％，潤隆60％，估計未來擬投入資金約35.8億元。

潤隆在公告中指出，這塊地的地主鉅本建設，於110年取得上述合建土地之建造執照，因此潤隆向鉅本建設購買該建照執照及一切相關權利。

建商指出，近2年多央行陸續限縮土地融資成數，從最早原來的七成，一路壓低到最高五成、並保留一成動工款，相當於只有四成；再加上央行限期建商取得土地融資後18個月內動工，且五度升息，對建商購地來說，已造成一定的衝擊。有些財務槓桿操作太大、財務結構不夠健全，或希望讓財務「減壓」的建商，最近手中土地不論有沒有「帶照」，都急著尋求脫手、轉手或爭取與大建商合建、合作開發等；不過口袋深的大建商，卻伺機逆勢進場搶地，挑精撿肥。