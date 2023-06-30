裕隆表示，蔡文榮於集團服務逾40年，具備車輛產業豐富的經營與管理經驗，自裕日車退休後仍會擔任決策委員以及集團相關職務，集團將借重其在汽車價值鏈的專長及經驗，協助裕隆集團及裕日車的營運與業務發展。
裕日車總座蔡文榮7/1退休 仍續任集團決策委員
裕日車（2227）30日公告，董事會通過總經理蔡文榮因個人健康因素申請退休案，而自7月1日生效後，職務將由副總經理鐘文川暫代。雖自裕日車退休，不過蔡文榮仍將續任裕隆集團決策委員。
裕日車（2227）30日公告，董事會通過總經理蔡文榮因個人健康因素申請退休案，而自7月1日生效後，職務將由副總經理鐘文川暫代。雖自裕日車退休，不過蔡文榮仍將續任裕隆集團決策委員。
裕隆表示，蔡文榮於集團服務逾40年，具備車輛產業豐富的經營與管理經驗，自裕日車退休後仍會擔任決策委員以及集團相關職務，集團將借重其在汽車價值鏈的專長及經驗，協助裕隆集團及裕日車的營運與業務發展。
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