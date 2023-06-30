根據《美麗島電子報》最新總統大選民調，結果顯示，民進黨賴清德為35.9%、民眾黨柯文哲28.6%、侯友宜17.1%。針對藍軍的現況，前民進黨立委沈富雄表示，歸隊的速度非常快，前高雄市長韓國瑜或是其他人，通通歸隊了。不管是卸任或是現任立委們歸隊，就超過150個。

針對金溥聰出任侯友宜競選辦公室執行長，沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》表示，金小刀出現了以後，出現一點雜音。他認為，不是說他單獨一個人有多厲害，而是他的影響力遠超過，大家對政策面或是戰術面的想法。金小刀是外省人，又是旗人，但是本省人對金小刀，比較沒有不喜歡，但是中南部有意見，代表本省國民黨最高層的一位人士說，怎麼會沒有意見？但是有意見不敢講。

沈富雄接著透露，本省國民黨最高層還說，金小刀出面喊開會，國民黨的所有發言人，不管是外省還是本省，沒有一個不敢不來開會，還有這些想造反的，現在都不敢動了。

沈富雄指出，韓國瑜或是其他人，通通歸隊了。不管是卸任或是現任的立委們也歸隊了，變成挺侯的，已超過150人，歸隊的速度非常快。