Yeri主演《清潭國際高等學校》已完結。（摘自IG）

韓國女團「Red Velvet」成員Yeri、《殭屍校園》「西八姐」李恩泉主演的《清潭國際高等學校》本週正式完結，該劇於韓國僅在OTT平台上播出，但在韓國Netflix的當週電視劇排行榜已衝上了亞軍寶座備受關注。在最後2集中，藉由李恩泉的不幸遭遇與反擊，終於讓Yeri知曉了女學生墜樓事件的真兇是誰，然而隨著不堪的真相接連引爆之後，一切事件的背後始作俑者竟然也在李恩泉面前墜樓生死未卜，故事至此震撼完結亦讓網友紛紛猜測是否還會推出第2季。

Yeri近日在個人IG上傳了一系列到新加坡、馬來西亞宣傳時的側拍照，其中赫然可見她穿著粉紅色連身泳裝在泳池邊休憩的模樣，小露性感的她也在短短2天內收穫近100萬人按讚。最後2集上線當天，Yeri也發表了劇終感言，在IG寫道「感謝所有喜愛《清潭國際高等學校》的朋友們，因為努力準備的作品受到了大家的喜愛，最近我們劇組都很幸福」，並表示透過這次的角色學到了很多東西，「希望大家不要忘記我們」，展現出感性的一面。《清潭國際高等學校》全10集已在friDay影音完整上架。