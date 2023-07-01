美國知名女網紅Amouranth靠著火辣清涼風格爆紅，不過近日她透露，其實大家更喜歡看她的睡覺直播，短短幾小時就可以賺進美元1萬元至1.5萬元（約台幣31萬至46萬元），再加上其餘的工作收入，讓她每個月可以有美元200萬元（約台幣6,224萬元）進帳。

Amouranth的本名為凱特琳（KaitlynSiragusa），她之所以成為全球知名網紅是因在Twitch上的風格相當火辣，且之後還開設Onlyfans帳號，向粉絲放送更多清涼內容；不過近日她在Podcast節目上自爆，其實她的睡覺直播影片相當受歡迎，短短幾小時就能輕鬆賺進大筆財富，人氣甚至超越她一般所拍攝的內容，「如果只算放在Twitch上的，通常可以賺到上千美元，再加上Onlyfans的話，可能會賺到美元1萬元至1.5萬元」。

主持人得知後相當驚訝，並詢問Amouranth為何不乾脆每天就開直播睡覺就好？她則回答其實每天要安排規劃睡覺直播其實很麻煩，「我隔天常常還有很多活動，日程安排很麻煩，而且如果拍太多就沒有新鮮感了」。

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