國內房仲龍頭信義房屋對於新人培育究竟有什麼心法？不僅讓信義房屋獲獎無數，更成為許多同業爭相挖角的目標。自創立以來堅持只錄用「沒有房仲經驗」的新人，卻能在短時間內培育為房仲箇中翹楚，全靠扎實、完整的新人培育方式，180天全方位量身打造專屬課程，透過直播、線上、實體等不同形式授課，更早在前幾年就結合時下最夯的AI趨勢，提供「AI智能配案」、「阿義隨你問」等工具，讓業務工作事半功倍。

現在全球最夯的莫過於AI趨勢，信義房屋領先業界，推出「AI智能配案」，善用累積40年、全台直營的龐大資料庫，將消費者線上的行為資訊與線下同仁服務做配對，有效提升第一線業務同仁的配案精準度逾35%，使用這項工具的同仁，也較未使用者成交轉換率高了2成，使業務工作事半功倍。

信義房屋還設置類似ChatGPT功能的「阿義隨你問」，舉凡新人最常詢問的「買賣契據問題」、「稅務問題」、「買賣租知識」，都可以在線上透過「阿義隨你問」功能即時獲得解答，每年收到破萬則提問，解決率近8成，且目前使用需求量，仍以每月10%的幅度成長中。

除了以AI輔助工作，在培訓部分，一向也是信義房屋的亮點。信義房屋有一群「內部講師」由各單位資深、優秀同仁組成，為新進員工量身打造各式課程，特別的是，自2017年開始，還跟上「直播」熱潮，不僅在總公司設置專業的直播間，每月固定安排房地產知識、優秀標竿業務分享等內容，身處距離總公司最遠的高雄地區新人，也能零距離即時與講師互動。有賴於超前部署直播的模式，即便後來疫情爆發，依舊能持續發揮最大效益，紮實培育仍然不中斷。

此外，考量業務工作機動性高，信義房屋也將約700分鐘的內容，拆解為線上課程，包括「不動產經紀人員必知的產權知識」、「如何認識商圈」、「溝通力」等，剛入職的新人都可以彈性安排學習時間；課後再搭配店長一對一指導或安排現場觀摩，以「線上+線下」混成式學習，讓新手練就一身好手。

實體課程當然也不可或缺。有鑑於初入業務領域，強韌的心理素質有助於面對壓力，懂得正向思考可將挫折視為挑戰，信義房屋舉辦「理念營」從專業層面引領，關注新人入職後心理層面的調適，以陪伴的力量成就新人的成長。而當新人順利轉正後，各個職級也會有專屬的「學習地圖」，讓每一位同仁職涯發展不停頓、不受限。

畢業季將至，信義房屋邀請有志挑戰房仲業務工作者加入，除了系統化培訓以及AI工具輔助，薪資部分，更提供新鮮人6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道，同時，也有年終獎金、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、員工持股信託、免費健康檢查等福利。