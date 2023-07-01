阿里巴巴分拆體制正式啟動，集團最高決策者張勇將交棒給蔡崇信，面對公司近年的成長停滯與市值縮水，他是否具備重振阿里的能耐？

6月20日，中國電商龍頭阿里巴巴集團（下稱阿里）董事會主席兼首席執行官張勇，在一紙公開信中，對全球逾20萬員工宣告「換帥」！

「阿里巴巴集團董事會決定，蔡崇信將接替我（張勇）成為阿里巴巴集團董事會主席，吳泳銘將接替我成為阿里巴巴集團首席執行官……。」信件的內容昭示著，張勇自2019年起擔任阿里董事長的使命結束，將在今年9月10日卸任。

接棒的，是在阿里創立、發展到功成名就的過程中都扮演著重要角色、現年59歲的蔡崇信。

事實上，當外界都以為蔡崇信已淡出阿里時，這位台灣出身的戰將，卻以至少三大戰功出線，即將登上阿里最高領導人大位。

1964年出生於台北的蔡崇信，是外省人二代，13歲移民美國，並擁有耶魯大學經濟學學士、法學博士，以及美國執業律師的亮眼學經歷。

1990年，他自耶魯畢業後，來到華爾街知名的蘇利文與克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell）擔任稅務律師；1995年，他移居香港，進入瑞典投資公司銀瑞達（Investor AB）擔任副總裁，並肩負亞太區業務管理重任，年僅31歲的他，年薪就約達70萬美元。

敢冒險 轉業領500人民幣月薪

沒想到就在1999年，他時年35歲，在朋友的引薦下，遇見了改變他一生的人：與蔡崇信同齡，當時被稱作「杭州一位瘋狂年輕人」的馬雲。

兩人見面相談甚歡，隨後他跟著馬雲轉了一圈當時只有20多人的簡陋辦公室，還看了一下不起眼的阿里網站。奇妙的是，雖然資源缺乏，蔡崇信在看到馬雲與夥伴的幹勁與堅毅後，突然被感動了，於是放棄原本優渥的薪資，以只有過去薪水零頭、月薪5百人民幣的條件，開啟自己的阿里人生。

敢冒險的蔡崇信加入阿里後，制訂了完善的勞動契約、法務、財務機制，讓公司制度走向正軌，並透過自己在高盛的人脈，為阿里爭取到5百萬美元的金援，正是這筆資金，讓阿里得以進軍中國互聯網，成為今日中國網路事業的霸主，這是阿里能崛起的一大關鍵。

立戰功 募資解圍、引薦人才

阿里成名後，日本軟銀創辦人孫正義見獵心喜，2000年時投資阿里2千萬美元，成為阿里最大股東，不久後又開出4千萬美元的價碼，企圖換取阿里49％的股份併購阿里。在阿里管理權即將落於他人手中之際，蔡崇信跳出來力抗孫正義，幾經談判後，才順利保住了阿里的自主權。

敢談判，是他另一大戰功。2005年，阿里相中了雅虎中國的資源與發展力，決定收購。該收購案由蔡崇信全盤主導，他與雅虎美國策略合作，其後美國雅虎以10億美元買下阿里40％的股份，阿里則獲得雅虎中國約7億美元的資產，是當時互聯網業界最大的一筆交易，使得阿里更加壯大。

不只如此，阿里現任掌舵者張勇也是蔡崇信引薦才進入集團，他還有慧眼識人的戰功。阿里在2007年順利上市香港時，蔡崇信因緣際會下認識了在上海盛大網路公司擔任財務長的張勇，一番交談後，他認為張勇乃「不世英才」，將其介紹給馬雲。張勇也沒有辜負拔擢，締造「雙十一購物節」、「天貓品牌」等里程碑，後來更接下馬雲的集團董事會主席大位。