第34屆金曲獎頒獎典禮將在7/1(六)於台北小巨蛋登場，主辦單位也率先揭開典禮亮點，除了由創作才子韋禮安獨挑大樑扛下主持棒，表演嘉賓名單更是不容小覷，屆時勢必帶來精彩絕倫的演出，至於堪稱「死亡之組」的歌王歌后就竟會獎落誰家？相信讓粉絲相當期待，《中時新聞網》將帶您先來金曲亮點搶先看。

一、金曲34紅毯兼典禮主持人：

韋禮安扛下本屆金曲獎主持棒。（圖／中時資料照）

本屆金曲獎紅毯主持人，由去年獲得網友一致好評的陳明珠，搭檔近來人氣飆升的歌手黃偉晉，典禮主持人近年則是給予人新鮮感，甚至讓人跌破眼鏡，像是金曲歌王蕭敬騰、「國民姑丈」羅時豐都曾扛下主持棒，今年則由沒機會抱獎回家的男歌手韋禮安扛下重責大任，屆時他會如何展現獨有的「韋式幽默」，讓人拭目以待。

二、金曲34表演嘉賓：

A-Lin及林俊傑將在特別貢獻獎帶來精湛演出。（圖／中時資料照）

本屆金曲獎表演嘉賓大有來頭，入圍本屆四項大獎的金曲歌后蔡健雅，將把過往膾炙人口的金曲重新編曲，並與樂隊合作帶來最能療癒人心的「蔡式療傷情歌」，睽違8年五度問鼎金曲歌后寶座的A-Lin及金曲歌王林俊傑，在特別貢獻獎時，將分別帶來精湛演出，為兩位知名音樂人包括已故名作詞家兼唱片製作人林秋離，以及天后歐陽菲菲獻上最高敬意，為了展現音樂多元性，也特別邀請原住民歌手Matzka及葛西瓦合作演出，此外，神棍樂團將與饒舌歌手Yappy合作，相信能顛覆外界對客語音樂的既有印象。

金曲34以「無疆界」作為主軸概念，因此特地邀請許多國際級音樂人演出，除了有日本人氣樂團King Gnu將獻唱多部日劇及動畫主題曲，曾以一首破億點閱《Lover Boy》走紅的泰國小王子Phum Viphurit，也會在金曲獎帶來精彩絕倫的演出。

三、金曲34頒獎嘉賓：

李心潔為本屆金曲獎頒獎嘉賓。（圖／中時資料照片）

本屆頒獎嘉賓可說是眾星雲集，像是李心潔、劉家凱、YELLOW黃宣、王若琳、林柏宏、阿爆(阿仍仍)、蔡健雅、戴佩妮、彭佳慧、陳雷及黃妃等人，拿下4座葛萊美獎的重量級嘉賓，也就是加州聲量音創股份有限公司品牌共同創辦人James Fauntleroy，也將搭檔金曲歌后艾怡良頒獎，屆時會擦出何種火花格外讓人期待，此外，頒獎典禮播放的入圍影片配音，邀請到阿爆（阿仍仍）、9M88、馬念先、米莎及阿跨面等音樂人，分別以原住民語、華語、客語及台語獻「聲」，為本屆金曲將帶來一股新氣象。

四、金曲獎入圍亮點：

金曲歌王歌后的獎項，今年仍堪稱是「死亡之組」。（圖／中時資料照）

每年最備受關注的金曲歌王歌后獎項，今年入圍名單揭曉後，依舊被外界稱為「死亡之組」，不論是入圍男歌手的吳青峰、MC HotDog熱狗、HUSH、熊仔、鶴 The Crane、趙雷，又或者是角逐女歌手的徐佳瑩、戴佩妮、郁可唯、洪佩瑜、A-Lin、劉柏辛，不到結果公布那刻，都還不知道究竟鹿死誰手。

歐陽菲菲現身金曲領最佳貢獻獎。（圖／中時資料照片）

堪稱本屆最大黑馬的洪佩瑜，在歌壇沉寂十年後，發行首張專輯，便一次獲得8項提名，加上首次入圍就角逐金曲歌后寶座，最後能抱回多少獎項，格外引人關注，至於本屆「最佳新人」共有七組入圍者，音樂曲風及類型都不同，相信評審最後要選出由誰勝出，勢必得絞盡腦汁才能有所結果，而本屆「最佳樂團獎」一樣有七組入圍者，其中有三組是以「樂器」本位為主，讓人耳目一新。

此外，今年特別貢獻獎除了頒給已故音樂人林秋離，另一位則是國際天后歐陽菲菲，當年勇闖日本歌壇的她，短短半年就登上 NHK「紅白歌合戰」演出，相信到時登台領獎時，與生俱來的舞台魅力絕對能讓她再度成為鎂光燈焦點。

7 月 1 日（六）當日下午 5 點起 LIVE 轉播星光大道、晚間 7 點轉播頒獎典禮，於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為 LINE TODAY、LINE MUSIC 官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY 也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲 YouTube 頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro 等都會播出。全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第 34 屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。