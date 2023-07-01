根據《財訊》報導，偉康科技從幫助銀行業做網路銀行、行動銀行等數位轉型，跨足成為協助金融業數位身分認證的服務商，董事長連泓鈞從金融延伸，要吃到更多非金融業數位身分認證的資安商機。

銀行積極轉型 資安商機大

金融業因為要直接面對消費者，一直都是數位轉型進程相對超前的行業。據國外研調機構數據，全球金融業數位轉型市場規模每年複合成長率2成以上，至2025年將達到1217億美元；尤其民眾最常接觸的銀行業，歷經Bank 1.0到Bank 4.0浪潮，從實體銀行、網路銀行、行動銀行，到如今銀行服務無所不在，銀行業者除了自食其力培養IT團隊外，與軟體服務業並肩作戰也成為選項之一。

《財訊》報導指出，連泓鈞1996年就讀研究所時，因為實習參與了IBM為台灣銀行業所設的第1座網路信用卡支付閘道建置計畫，發現金融業軟體應用的成長潛力十足，且進入門檻高，一打入就容易建立長期合作關係，便在1998年一畢業後創立了偉康，主要就是和IBM合作服務金融業者。

逐漸有了名氣後，連泓鈞選擇直接和銀行洽商，2010年成功拿下了某大型外資銀行的網路銀行建置機會，其後銀行業經歷的所有數位轉型進程，偉康都在其中扮演一定的角色。像是特定銀行App的理財服務、金融生態圈App等，總計台灣有7成以上的銀行業，都使用偉康提供的解決方案。

《財訊》分析，但隨著銀行對數位依存度愈來愈高，資訊安全也成為一大考驗，金融業不僅面臨更頻繁的外部駭客攻擊，連看似無害的「客戶」，其身分都有可能假冒，這讓「數位身分核實或認證」成為數位銀行的一大課題，偉康進而選擇切入與「數位身分」有關的資安戰場。

《財訊》報導指出，舉例來說，過去在線下實體開戶的時代，金融業可以透過客戶實際到場完成身分驗證，但如今已是線上開戶當道，金融業必須確認申請者上傳身分證的真偽、申請者和身分證上的人是否是同一人、甚至申請人是否是真人。或是銀行客戶想要透過手機匯款，如何透過多面向認證的方式，確認正在使用手機的人就是銀行帳戶擁有者，每項驗證都複雜不易。偉康就透過AI、動態密碼、人臉辨識等技術，解決背後可能衍生的資安問題；例如曾幫助合庫銀行做好跨機構的數位身分核驗。