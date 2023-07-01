德國向來被稱為歐洲經濟火車頭，但外媒引述一份報告示警，德國受能源價格、通膨和利率飆升影響，今年上半年聲請破產的企業家數，正以20年來最快的步伐成長。

根據路透報導，信用機構Creditreform調查顯示，今年1月至6月期間，共有8400家德國企業聲請破產，與去年同期相比大幅增加16.2%，創下20年以來最高。

Creditreform首席經濟學家Patrik-Ludwig Hantzsch表示，高昂的能源價格以及原物料成本，使德國企業的負擔更形嚴重。Creditreform預估，隨著高通膨、高利率環境持續，德國下半年企業破產家數可能繼續增加。

專家說，其他導致德國企業破產家數增加的因素，還包括消費疲弱，加上企業過於依賴政府補貼，未能及時調整業務模式。

另根據華爾街日報報導，德國正在拖累歐洲的經濟，報導分析德國經濟高度依賴製造業，在過去的經濟危機中，往往能藉由全球對德製產品的強勁需求扭轉頹勢，但目前面臨更難解的結構性問題，包括俄烏戰爭推升能源價格，使生產成本更高昂，加上高通膨和高利率，也使得海外消費者難以負擔更高價位。

德國聯邦統計局5月底公布，首季國內生產毛額(GDP)下修至-0.3%，是繼去年第四季的-0.5%後連二季陷入萎縮。德國已成為二十大工業國中，除俄羅斯以外唯一首季GDP成長差於去年同期的國家，也拖累歐元區經濟陷入衰退。