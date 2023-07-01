根據《財訊》報導，韓國第1大電商平台酷澎（Coupang），今年祭出高調的行銷與補貼策略，成功在台灣掀起話題，但一般消費者或許很少注意的是，4月底酷澎也啟動了「酷澎國際開店」，要讓「台灣貨」賣向韓國。這場全球各大電商平台都在啟動的平台開店策略，已經成為品牌提升全球能見度的誘因，也將成為「跨境電商」重要的趨勢。

近年來，實體零售產業近年受到疫情影響營運遭受重創，卻也成為轉戰網路電商的絕佳機會。據研究機構eMarketer預測，2022年全球跨境電商占零售電商比重為26%，2026年將達到36%，許多中小企業開始改變營運模式，在電商平台開店或是自建官網賣到全世界。

跨境電商開店 賣向全世界

《財訊》報導指出，據台北市進出口工會發布的《2023跨境官網藍皮書》數據，台灣已有57%企業銷售至美國，其中53%是採取傳統進口商合作或經銷代理，不可忽視的是，已有41%企業運用跨境電商平台銷售；除此之外，有58%企業有意願以跨境電商或企業官網模式進軍美國。

像是台灣較具知名度的亞馬遜、樂天、阿里巴巴、新蛋（Newegg）等電商平台，都看見企業從線下轉戰線上的巨大商機，運用自身平台的用戶與流量優勢，在台灣經營起「開店」業務，幫助中小企業「賣」進國際市場，一舉兩得；連在電商業者口中民族性強、非常難以切入的韓國市場，就有酷澎打著在韓國已有1800萬名活躍用戶、最多韓國人使用的App等特色，搶占賣進韓國的先機。

根據《財訊》報導，樂天、eBay、亞馬遜、沃爾瑪等電商平台代營運業者—視宇董事長郭雨新深切感受到，這幾年疫情持續加速台灣中小企業探詢如何在電商平台開店，像是今年上半年還沒過完，就已經有約300家廠商到視宇諮詢跨境電商的相關細節，足足較去年同期多出兩倍。

以實際案例來看，媽媽餵（Mamaway）是1家專營母嬰用品的公司，視宇幫助其在北美亞馬遜電商平台上開店，透過賣場介面整頓、物流規畫、打造爆品等方式，提升使用者體驗優化，短短不到1年的時間，就讓單月營業額平均來到百萬元以上。

接受《財訊》採訪時，郭雨新指出，過去廠商主要把貨品銷往歐美，不過近年隨著供應鏈移轉，跨境電商也開始有「新南向」商機，像是今年視宇也拿到了新加坡知名電商平台—Qoo10的代營運認證，就是發現中國中產階級以上的人口，有大量遷居新加坡的趨勢，未來視宇也會開展更多東南亞國家跨境電商的相關服務。