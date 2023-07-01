竹科新貴擁有全台最高的平均薪資，卻因居住在擁擠的大樓水泥叢林、不足的綠地規劃以及短短10分鐘路程塞車1~2小時才能返家令人懷疑人生的交通，被戲稱為「皇帝身價、乞丐環境」。有鑑於此，愛山林建設為竹科新貴量身打造絕佳美式別墅聚落「宏道新竹帝寶」，適合高壓工作環境的工程師放鬆身心，8~10分鐘就能立即返家，瞬間切換高綠覆率優質生活環境，卸下白天工作的煩憂，真正感受到生活的美好與幸福。

根據財政部最新綜所稅統計專冊，號稱「竹科新貴」集散地的新竹市東區關新里，以綜合所得總額平均數301.2萬元成為全台最有錢的生活圈，房價飆高至7、8字頭，但生活環境卻沒有想像中的美好，因人口過於密集，不僅有上下班尖峰時間交通壅塞、停車位嚴重不足以及違停糾紛等問題。另外，也面臨缺乏汙水下水道等規劃，公園綠地、活動中心、校園設施等休憩機能不足，假日休閒時總是擠滿人潮，小孩需大排長龍才能使用到遊具，許多父母只能選擇到巨城百貨人擠人消磨假期、讓小孩放電，也讓住在該生活圈的竹科新貴被戲稱「皇帝身價、乞丐命」。

「宏道新竹帝寶」滿足食衣住行育樂生活所需，打造自給自足微型城市。（圖為3D示意圖/甲山林集團提供）

雖然新竹科學園區周邊生活環境不佳，但在台積電領軍、竹科新貴持續進駐之下，高消費力的竹科買盤仍帶動區域新建案成交價逼近8字頭，且有持續創新高的趨勢，新推建案開價7、8字頭已成為市場常態。若拉長時間軸來看，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，30~40歲世代是國內重要的剛性購屋年齡層，對這群購屋人來說，今年第1季與金融海嘯2009年第1季相比，全台房價漲幅差異最大的是新竹市，房價增加約168%；若統計上一波高點2014年第2季到今年第1季，近9年房價漲最多的也是新竹市，房價指數大漲1倍，漲幅超越其他都會區。

資料來源：信義房屋不動產企研室 製表：葉思含

中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，新竹房價高漲真正原因除了營建成本大漲、疫情期間通膨問題嚴重、缺工缺料問題之外，主因竹科創造出許多百萬年薪的高消費力科技新貴，絲毫沒有買不起的問題，而在台積電持續加碼投資之下，未來寶山研發中心將再進駐8千名生力大軍，百萬年薪再加上額外分紅，這些充沛的資金都有可能持續湧入房市，也讓實價登錄不斷創新高成為新竹房市近來趨勢。

【18萬坪造城計畫 打造前所未見 美式健康城市】

有鑑於此，為讓竹科新貴以超值價格買到兼具良好居住品質的優質住宅，上市建商愛山林建設選擇在竹科寶山特區打造18萬坪千億開發大案「宏道新竹帝寶」，距離新竹科學園區僅8~10分鐘車程，採全面光纖到府，5G智慧城市大型造城計畫，更是全世界首座美國UL認證健康城市，主打超越海外高端住宅的規劃，如同美式別墅社區的環境，以4字頭、僅竹北與關埔重劃區1/2的超值價格，吸引眾多竹科菁英提前卡位布局。

觀察竹北與新竹市交通條件，因竹科從業人員高達17.5萬人，塞車問題一直是市民心中之痛，包括慈雲路與埔頂路、埔頂二路、光復路等4路口，目前面臨車流量大、動線複雜、行人通行困難等交通問題，高速公路更是尖峰時間長期壅塞回堵，更有在竹科上班的網友曾崩潰塞車成了一種「園區人的生活態度」，上班必須提前1~2小時出發，把時間塞在路上才能壓線到公司。

在竹科上班的網友曾崩潰塞車成了一種「園區人的生活態度」。（圖/甲山林集團提供）

【8分鐘輕鬆串聯竹科 「宏道新竹帝寶」更近、更好、不塞車】

反觀竹科寶山特區至新竹科學園區上班車程僅需8~10分鐘，民眾可以想像，選擇在竹科寶山核心「宏道新竹帝寶」購屋，早上睡飽輕鬆接送孩子上學，8~10分鐘抵達新竹科學園區上班，而下班時間別人還塞在公司門口、犧牲千金難換的寶貴親子時光，「宏道新竹帝寶」住戶已經返家陪小孩玩遍社區內精心規劃的8大公園，輕鬆念床邊故事哄睡，且親民的4字頭房價相近於竹北1坪換2坪，隔壁還能有餘裕再加買一間為下一代提前置產，懂得真正享受人生、Family First，感受生命的目標與人生的意義，滋養長期且真實幸福的核心要素。

【環境完勝竹北 寶山特區成新一代竹科房市熱區】

「宏道新竹帝寶」全區18萬坪開發計畫，採低密度、低容積開發，保留14.7萬坪綠地廣場形塑城市綠肺，約是大安森林公園2倍大，可建築面積僅約8萬坪，堅持先創造環境進而創新一座城市，更與美商AECOM攜手合作，打造8座主題公園，創建綠帶藍湖親水親綠，成為全世界首座美國UL認證健康城市，未來將由愛山林提供十年代管服務，維護社區環境與品質，增益永續價值。

「宏道新竹帝寶」無論在交通條件、公園綠地、生活品質以及居住環境上，在新竹皆首屈一指，亦是台灣住宅新創舉，未來發展潛力可望超車竹北，現正接棒竹北成為竹科新貴趨之若鶩的新一代房市熱區，吸引許多歸國子女、資金回流的台商購屋，在市場創下絕佳買氣。

「宏道新竹帝寶」未來發展潛力可望超車竹北，成為竹科新貴趨之若鶩的新一代房市熱區，在市場創下絕佳買氣。（圖/甲山林集團提供）

宏道新竹帝寶

貴賓專線：03-520-6868

接待中心：新竹市香山區華德福街168號對面