英國哈利王子與妻子梅根近來風波不斷,先是傳出誇大狗仔隊追逐跟拍情形,後來他們所主持的播客節目「原型」(Archetypes)又因未達集數標準,與串流媒體平台Spotify終止合作,甚至傳出節目造假消息,形象一落千丈。媒體指出,夫妻倆為了留住觀眾,面臨巨大的壓力,而根據最新消息,哈利將在影音串流平台Netflix推出新片,內容將和已故母親黛安娜王妃有關,至於梅根則不會參與其中。

根據《Page Six》、《每日星報》30日報導,哈梅夫婦與Spotify拆夥後,手上仍握有Netflix的商業合約,簽約金高達1億美元(相當於新台幣31億)。為了不要重蹈Spotify覆轍,他們反覆苦思新的節目內容,目前初步計畫曝光,預計將由哈利追隨母親腳步,展開一段「非洲尋根之旅」,不過實際內容仍在規劃中。

哈利對非洲充滿感情,很大部份與母親有關。黛安娜王妃曾在1997年車禍去世前幾個月走訪安哥拉萬博省(Huambo),探慰地雷傷殘人士,宣傳掃雷行動;哈利王子也在2019年踏上安哥拉的土地,加入反地雷行列,此外他也在賴索托成立基金會。消息人士透露,對哈利來說,「非洲就像是家一樣」,是他和摯愛母親的共通連結。Netflix內部人士證實,非洲之旅是哈利正在考慮的計畫之一。

已故黛安娜王妃曾於1997年造訪安哥拉,宣傳反地雷行動。(圖/達志影像)

哈利曾在去年與妻子共同推出紀錄片《哈利王子與梅根》(Meghan & Harry),內容大爆王室秘辛,也是兩人至今唯一合作的紀錄片。在此之前,他和歐普拉一起主持《你看不到的那個我》(The Me You Can't See),找來女神卡卡等名人暢談心理健康問題。