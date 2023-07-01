英國哈利王子與妻子梅根近來風波不斷，先是傳出誇大狗仔隊追逐跟拍情形，後來他們所主持的播客節目「原型」（Archetypes）又因未達集數標準，與串流媒體平台Spotify終止合作，甚至傳出節目造假消息，形象一落千丈。媒體指出，夫妻倆為了留住觀眾，面臨巨大的壓力，而根據最新消息，哈利將在影音串流平台Netflix推出新片，內容將和已故母親黛安娜王妃有關，至於梅根則不會參與其中。

根據《Page Six》、《每日星報》30日報導，哈梅夫婦與Spotify拆夥後，手上仍握有Netflix的商業合約，簽約金高達1億美元（相當於新台幣31億）。為了不要重蹈Spotify覆轍，他們反覆苦思新的節目內容，目前初步計畫曝光，預計將由哈利追隨母親腳步，展開一段「非洲尋根之旅」，不過實際內容仍在規劃中。

已故黛安娜王妃於1997年造訪安哥拉，探視當地的紅十字會。（圖／達志影像）

哈利對非洲充滿感情，很大部份與母親有關。黛安娜王妃曾在1997年車禍去世前幾個月走訪安哥拉萬博省（Huambo），探慰地雷傷殘人士，宣傳掃雷行動；哈利王子也在2019年踏上安哥拉的土地，加入反地雷行列，此外他也在賴索托成立基金會。消息人士透露，對哈利來說，「非洲就像是家一樣」，是他和摯愛母親的共通連結。Netflix內部人士證實，非洲之旅是哈利正在考慮的計畫之一。

已故黛安娜王妃曾於1997年造訪安哥拉，宣傳反地雷行動。（圖／達志影像）

哈利曾在去年與妻子共同推出紀錄片《哈利王子與梅根》（Meghan & Harry），內容大爆王室秘辛，也是兩人至今唯一合作的紀錄片。在此之前，他和歐普拉一起主持《你看不到的那個我》（The Me You Can't See），找來女神卡卡等名人暢談心理健康問題。